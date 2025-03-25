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屏東南州鄉代表罷免4月投票 當權派出奇招正副主席互換

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
罷免投票前南州鄉代會主席葉俊緯（左）出奇招，請辭主席職務並召開臨時會選出原副主席黃登凱（右）為主席，葉俊緯則選為副主席，主席與副主席職務互換。圖／南州鄉代表會提供
罷免投票前南州鄉代會主席葉俊緯（左）出奇招，請辭主席職務並召開臨時會選出原副主席黃登凱（右）為主席，葉俊緯則選為副主席，主席與副主席職務互換。圖／南州鄉代表會提供

屏東縣南州鄉4月19日將進行鄉代會主席葉俊緯及代表湯智雄的罷免投票，罷免前葉俊緯出奇招，請辭主席職務。鄉代會昨日及今日召開臨時會，選出原副主席黃登凱為主席，葉俊緯為副主席，主席與副主席職務互換，奇特政治操作鄉裡蔚為風談。

南州鄉公所與代表會所會不合，11名代表分為兩派，去年因刪減預算鬧得不可開交，最後竟演變為相互罷免。罷免葉俊緯的理由為刪減公所相關預算；罷免湯智雄的理由則為未參加今年總預算小組審查會議，未利益迴避等。兩案均成立合併於4月19日投票。

罷免案成立後，鄉內即傳出葉俊緯要辭主席來拚罷免不通過的消息。昨日代表會召開臨時會，上午葉請辭主席，由副主席黃登凱代理主席，文件送縣府備查並變更流程後，下午隨即進行主席選舉，由黃登凱「轉正」當選主席。

今日再進行副主席選舉，由葉俊緯「轉副」當選副主席，正副主席互換的戲碼讓鄉民們嘖嘖稱奇。地方人士分析，由於兩派人數只差一票，若葉被罷免成功而湯未成功，兩派人數就會一樣，屆時要改選主席鹿死誰手未可知，不如早一步「換主席」掌握先機。

葉俊緯表示，會辭主席主要是要保障多數代表的權益。明明刪預算是代表多數決，對方卻只針對他一人而非全部提罷免，明顯就是覬覦主席職務，為了要奪權。他辭主席改任副主席，是為了捍衛多數代表的權益。

至於地方傳出葉此番操作是為了選下一屆鄉長，葉說，這根本邏輯矛盾，當主席不是資源更多，更有利選鄉長？他若要選鄉長又何必辭主席？謠言止於智者，他現在只想專心處理罷免案。

地方人士分析，葉出身政治世家，是立委徐富癸在南州的重要支柱，未來一定會再上一層樓，選鄉長只是時間問題。此外南州另一派重要勢力黃家，因南州區農會總幹事黃俐甄未獲續聘，下屆也很有可能問鼎鄉長寶座；加上現任鄉長劉美吟尋求連任，未來可能是三強混戰局面。

罷免 鄉長

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