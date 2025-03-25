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金門醫療後送遭爆用較慢飛機 安捷航空：均符合約

中央社／ 金門25日電
承包金門民眾緊急醫療後送業務的安捷航空，今天又被媒體報導以螺旋槳機取代噴射機，導致飛行時間增加，影響病患救治，質疑安捷飛安問題及合約履行狀況。對此，安捷航空駁斥，表示所有指控均毫無根據。圖/安捷航空提供
承包金門民眾緊急醫療後送業務的安捷航空，今天又被媒體報導以螺旋槳機取代噴射機，導致飛行時間增加，影響病患救治，質疑安捷飛安問題及合約履行狀況。對此，安捷航空駁斥，表示所有指控均毫無根據。圖/安捷航空提供

媒體報導，負責金門緊急醫療後送任務的安捷航空，有使用飛行速度較慢飛機執行任務等爭議。安捷航空說，投標時就載明使用螺旋槳航空器，且每次任務均符合合約規定執行時間。

根據媒體報導，民眾爆料2022年底後負責金門緊急醫療後送的安捷航空，提供飛行速度較慢的螺旋槳航空器，而非噴射機，以及因安捷原提供服務專機重落地，另提供備用機沒有除冰裝置，所以去年12月本要載送患者，但當天氣溫太低，安捷才聲稱「燈號異常」、「發電機過於敏感」無法起飛。

針對使用速度較慢飛機部分，安捷航空透過聲明稿表示，根據原始招標文件，符合規範航空器皆可參與投標，安捷在投標文件上，載明使用P2012型螺旋槳航空器，而非噴射機，並且通過專家會議資格審查。

安捷也表示，雖噴射機造價高、速度快，但金門在2019到2022年間使用Phenom300型噴射機，4年平均每趟任務耗時180分鐘，安捷為188分鐘，時間差異僅在10分鐘內；在載送嚴重特殊病患時，如需在機上安裝主動脈內氣球幫浦，前廠商執行任務動每趟都超過240分鐘合約規定，而安捷每趟任務都在規定時間內完成，平均每趟199分鐘。

針對去年12月發生事件，安捷指出，依民航局航空氣象服務網資料，當天天候狀況理想，毫無結冰可能，不可能有假藉燈號異常、迴避結冰天氣的「技術性停擺」問題。

此外，該報導表示安捷董事長與國民黨立委陳玉珍友好，其助理能穿服務處背心及醫療人員制服，進入管制區送選民病患搭乘醫療專機，安捷也表示，民間承包離島後送業務，或是軍方C-130軍機的醫療運輸，縣府及民代經常都會派人前往機場關心鄉親，如因此影射安捷與特定政治人物交好，「想像力未免過於豐富」。

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