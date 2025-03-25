打造文化玩轉的高雄！跟著「港都認識王」 探索高雄新鮮事

打造文化玩轉的高雄！高雄遊程品牌「港都認識王」從發現新鮮事的旅行體驗出發，2025年春季遊程從美食「大口吃鹽埕」、酒吧文化「埕市喝酒馬拉鬆」帶領旅人從吃喝玩樂探索港都，更推出主題路徑「高雄吱識王—跟著猴子去爬山」、「高雄之春—百年追求正義路」、特別企劃「城市輕軌小旅行」，以多元體驗在旅程中深入城市，探訪最在地的高雄生活，5大路線，帶來多重感官體驗。

成立於2021年的「港都認識王」是高雄市第一個深入導覽品牌，以多元體驗深入百年港口城市，透過徒步導覽串聯地方社區，讓參與者了解每個街區與店家的獨特故事，體會新舊文化交融的魅力。例如「高雄透早味—大口吃鹽埕」帶領民眾一次集滿吃喝玩樂的鹽埕味！開箱隱藏美食與私密景點，也順道瞭解超過百年的港都發展史！還有『高雄吱識王—跟著猴子去爬山」，由壽山國家自然公園巡守員引路「柴山秘境探洞」，體驗洞內石灰岩的多樣地質奇觀，展開生態探索的旅程。 高雄導覽品牌「港都認識王」帶領民眾探索港都百年歷史。圖／港都認識王提供 高雄導覽品牌「港都認識王」帶領民眾探索港都百年歷史。圖／港都認識王提供