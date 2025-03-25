快訊

金秀賢確定不來台灣！不敵爭議聲浪延燒 高雄櫻花季剩5天掰了

竹聯幫分裂？劉振南才被欽點接任 「鍾馗」擬今宣布成為新幫主

確定要回大陸？傳陸配亞亞買好機票「今晚將離境」 移民署：無法證實

打造文化玩轉的高雄！跟著「港都認識王」 探索高雄新鮮事

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄導覽品牌「港都認識王」帶領民眾探索港都百年歷史。圖／港都認識王提供
高雄導覽品牌「港都認識王」帶領民眾探索港都百年歷史。圖／港都認識王提供

打造文化玩轉的高雄！高雄遊程品牌「港都認識王」從發現新鮮事的旅行體驗出發，2025年春季遊程從美食「大口吃鹽埕」、酒吧文化「埕市喝酒馬拉鬆」帶領旅人從吃喝玩樂探索港都，更推出主題路徑「高雄吱識王—跟著猴子去爬山」、「高雄之春—百年追求正義路」、特別企劃「城市輕軌小旅行」，以多元體驗在旅程中深入城市，探訪最在地的高雄生活，5大路線，帶來多重感官體驗。

成立於2021年的「港都認識王」是高雄市第一個深入導覽品牌，以多元體驗深入百年港口城市，透過徒步導覽串聯地方社區，讓參與者了解每個街區與店家的獨特故事，體會新舊文化交融的魅力。例如「高雄透早味—大口吃鹽埕」帶領民眾一次集滿吃喝玩樂的鹽埕味！開箱隱藏美食與私密景點，也順道瞭解超過百年的港都發展史！還有『高雄吱識王—跟著猴子去爬山」，由壽山國家自然公園巡守員引路「柴山秘境探洞」，體驗洞內石灰岩的多樣地質奇觀，展開生態探索的旅程。

高雄導覽品牌「港都認識王」帶領民眾探索港都百年歷史。圖／港都認識王提供
高雄導覽品牌「港都認識王」帶領民眾探索港都百年歷史。圖／港都認識王提供
高雄導覽品牌「港都認識王」帶領民眾探索港都百年歷史。圖／港都認識王提供
高雄導覽品牌「港都認識王」帶領民眾探索港都百年歷史。圖／港都認識王提供

品牌 猴子 美食

延伸閱讀

AMD高雄設辦公室 市長陳其邁：強化高雄IC設計領域動能

台積電高雄二奈米廠建廠缺工程師 智能製造中心奔正修科大招募

謝國城盃少棒／柯裕謙鬥志高 延長賽超前安高雄搶勝

台灣獼猴危害水蜜桃 高雄農民頭疼、農業局提解方

相關新聞

金門夫妻抗日義士從容赴義 張雲的妻子黃心富今入忠烈祠

金門縣政府於今天上午在台北國民革命忠烈祠舉行黃心富烈士靈位入祀安位典禮，以表彰她在抗日戰爭期間的英勇犧牲與無畏精神，這次...

打造文化玩轉的高雄！跟著「港都認識王」 探索高雄新鮮事

打造文化玩轉的高雄！高雄遊程品牌「港都認識王」從發現新鮮事的旅行體驗出發，2025年春季遊程從美食「大口吃鹽埕」、酒吧文...

AMD高雄設辦公室 市長陳其邁：強化高雄IC設計領域動能

全球IC設計大廠超微（AMD），今天在高雄領航大樓設立辦公室；高雄市長陳其邁說，此項投資不僅將強化高雄在IC設計領域發展...

高雄清明連假交通看過來 5墓園9景點設交管

清明節連續假日來臨，高雄市警方對五大墓園區，規畫交通管制措施，並預估知名景點將湧入大量人潮與車流，將高雄九大熱門景點，列...

守護恆春居民健康 2資深醫師林立民、陳雲址追思禮拜月底舉行

恆春基督教醫院董事長林立民及榮譽院長陳雲址，分別於2月27日及3月15日過世，兩人生前都在恆春半島奉獻所學醫術多年，守護...

高雄「小香港」大樓外牆磁磚剝落嚴重 居民盼合理補助

高雄市左營區的果貿社區被網友稱為「小香港」，是高雄火紅打卡景點。居民反映，果貿社區有13棟大樓，屋齡近40年，近年不斷有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。