快訊

金秀賢確定不來台灣！不敵爭議聲浪延燒 高雄櫻花季剩5天掰了

竹聯幫分裂？劉振南才被欽點接任 「鍾馗」擬今宣布成為新幫主

確定要回大陸？傳陸配亞亞買好機票「今晚將離境」 移民署：無法證實

全中運／聖火抵達金門 74名選手、教練將赴台南參賽

中央社／ 金門25日電

114年全中運將於4月在台南登場，全中運聖火今天傳抵金門；金門縣教育處表示，此次金門有74名選手及教練參賽，將在田徑、游泳等賽事與各地選手競技，期許大家全力以赴，創造佳績。

114年全國中等學校運動會將於4月19至24日在台南登場，今天下午全中運聖火抵達金門，由台南市政府體育局主任秘書陳崇彝在金城鎮莒光樓前，將聖火交接給金門縣府參議陳金增。

陳金增表示，金門與台南有超過40年姊妹市情誼，這次聖火傳遞到金門更加深雙方友誼；他也勉勵：「競技場上只有努力的成績，沒有同情的分數。」盼所有選手都能百尺竿頭、更進一步，在全中運賽場勇奪佳績。

金門縣教育處透過新聞稿表示，金門今年將有74位選手及教練參加全中運，突破以往規模，將在田徑、游泳、競技體操、跆拳道、射擊、桌球、舉重等7項運動種類與全國各地選手同場競技，縣府也期許代表隊選手們能在比賽中全力以赴，創造優異成績，超越自我，為金門爭光。

台南 聖火 金門

延伸閱讀

金門小三通新行李規範4月1日實施 超重船商可能拒載

金門夫妻抗日義士從容赴義 張雲的妻子黃心富今入忠烈祠

全中運賽事服裝亮相 方菀靈指導黃偉哲抓舉及挺舉

金門空中醫療專機頻遭爆料 安捷航空強調後送符合標準

相關新聞

金門夫妻抗日義士從容赴義 張雲的妻子黃心富今入忠烈祠

金門縣政府於今天上午在台北國民革命忠烈祠舉行黃心富烈士靈位入祀安位典禮，以表彰她在抗日戰爭期間的英勇犧牲與無畏精神，這次...

打造文化玩轉的高雄！跟著「港都認識王」 探索高雄新鮮事

打造文化玩轉的高雄！高雄遊程品牌「港都認識王」從發現新鮮事的旅行體驗出發，2025年春季遊程從美食「大口吃鹽埕」、酒吧文...

AMD高雄設辦公室 市長陳其邁：強化高雄IC設計領域動能

全球IC設計大廠超微（AMD），今天在高雄領航大樓設立辦公室；高雄市長陳其邁說，此項投資不僅將強化高雄在IC設計領域發展...

高雄清明連假交通看過來 5墓園9景點設交管

清明節連續假日來臨，高雄市警方對五大墓園區，規畫交通管制措施，並預估知名景點將湧入大量人潮與車流，將高雄九大熱門景點，列...

守護恆春居民健康 2資深醫師林立民、陳雲址追思禮拜月底舉行

恆春基督教醫院董事長林立民及榮譽院長陳雲址，分別於2月27日及3月15日過世，兩人生前都在恆春半島奉獻所學醫術多年，守護...

高雄「小香港」大樓外牆磁磚剝落嚴重 居民盼合理補助

高雄市左營區的果貿社區被網友稱為「小香港」，是高雄火紅打卡景點。居民反映，果貿社區有13棟大樓，屋齡近40年，近年不斷有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。