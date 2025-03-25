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AMD高雄設辦公室 市長陳其邁：強化高雄IC設計領域動能

中央社／ 高雄25日電
高雄市長陳其邁。聯合報系記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁。聯合報系記者徐白櫻／攝影

全球IC設計大廠超微（AMD），今天在高雄領航大樓設立辦公室；高雄市長陳其邁說，此項投資不僅將強化高雄在IC設計領域發展動能，更推動智慧科技與半導體產業創新升級。

AMD今天在苓雅區舉行高雄辦公室揭幕典禮，陳其邁致詞表示，高雄全力推動半導體產業朝向上游IC設計發展，矽光子技術作為未來高速運算與資料傳輸關鍵，將帶動產業跨世代發展；市府於亞灣智慧科技創新園區，打造優質產業發展環境，吸引海內外指標企業投資。

陳其邁強調，AMD作為全球領先的高科技企業，不僅在半導體產業中占有舉足輕重地位，更在推動科技創新與產業升級方面扮演著關鍵角色，此項投資不僅將強化高雄在IC設計領域發展動能，更進一步推動智慧科技與半導體產業創新升級。

AMD台灣分公司總經理陳民皓表示，高雄是台灣半導體產業發展重要樞紐，具備策略性地理位置、堅實產業基礎；感謝市府支持與合作，透過結合台灣製造產業體系與AMD技術專長，推動AMD在全球創新與發展。

高市府經發局說明，AMD投資高雄將強化IC設計發展，擴大AI研發動能，攜手元澄半導體、先發電光、清華大學、陽明交大、中山大學合作培育AI人才。

經發局長廖泰翔表示，高雄全力邁向全球高科技重鎮，以楠梓產業園區為核心，串聯南科、路科與橋科，成功吸引台積電2奈米廠、美商英特格、德商默克等海內外半導體大廠進駐；未來高雄將持續深化半導體產業鏈，推動智慧科技創新與城市產業升級，歡迎企業投資高雄。

半導體 陳其邁

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