金門夫妻抗日義士從容赴義 張雲的妻子黃心富今入忠烈祠

金門縣政府於今天上午在台北國民革命忠烈祠舉行黃心富烈士靈位入祀安位典禮，以表彰她在抗日戰爭期間的英勇犧牲與無畏精神，這次典禮是由金門縣政府首次陳情辦理，黃心富成為繼林靜娟老師後，第2位入祀忠烈祠的平民女性，並創下與丈夫張雲一同入祀的歷史。

典禮中，金門縣政府陳世保參議擔任主祭官，並由金門縣宗族文化研究協會創會會長黃奕展撰寫祭文，烈士遺族及金門同鄉會代表共同參與祭祀，典禮過程中，主祭官依儀程向黃心富烈士靈位鞠躬，並由憲兵禮兵迎靈，完成入祀儀式。

據了解，黃心富為金門抗日義士張雲的妻子，民國28年，張雲夫婦為掩護「復土救鄉團」抗日義士鄭良，被漢奸告發，為保親族命脈、減少犧牲，張雲夫婦一肩承擔干係，日軍為向官澳村居民示儆，於官澳海濱斬首鄭良及張雲夫婦，夫妻從容赴難、臨刑辭色不撓，當時因無棺無葬，屍體就地草草掩埋，屍骨至今仍下落不明。

金門縣志中有記載張雲夫婦慷慨赴死事蹟，但僅書張雲姓名，未載其妻「黃心富」，是以黃心富未能隨夫張雲烈士於民國59年同入祀國民革命忠烈祠。

黃心富、張雲卒年25歲，留有一子張寄生，事發時，張寄生年僅2歲，因鄉里保長協助抱出屋外，因而倖免於難。其後，張寄生被送交給姑姑撫育成人。張寄生世居金門，現已近90高齡，於民國112年親筆陳情書，透過金沙鎮公所轉陳縣府，盼在其有生之年讓母親黃心富同父親張雲入祀國民革命忠烈祠。