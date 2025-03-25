高雄清明連假交通看過來 5墓園9景點設交管

清明節連續假日來臨，高雄市警方對五大墓園區，規畫交通管制措施，並預估知名景點將湧入大量人潮與車流，將高雄九大熱門景點，列為交通疏導重點，一旦交通壅塞時，立即啟動「交通快速疏導部隊」，確保車流順暢。

高雄市警交通大隊表示，高雄市民政局及交通局對各大公墓與納骨塔，3月29日、30日及4月3日至6日，規畫交通管制措施與免費接駁專車，警方也將動員警民力共計381人，設204處交通崗疏導人車。

連假期間，高雄多處知名景點可能湧入大量人潮與車流，高雄市警局將佛光山、義大世界、旗山老街、駁二特區、旗津、壽山動物園、西子灣哈瑪星棧貳庫、美濃及南橫等九大熱門景點列為交通疏導重點，遇交通壅塞，立即由快速疏導部隊，機動調派警力，迅速疏導人車，確保交通順暢。

高雄市各主要墓區及納骨塔交通管制措施如下：

一、市立殯儀館、鳥松納骨塔：3月29日、30日及4月3、4、5、6日每日上午7時至下午4時，本館路600巷視交通狀況機動單行管制。

二、鼓山區元亨寺：3月29日、30日及4月3、4、5、6日每日上午7時至下午4時，興隆路彈性實施單行動線管制，車輛由興隆路進入，萬壽路駛出，民眾亦可搭乘輕軌轉乘56路公車前往。

三、燕巢深水山公墓：3月29日、30日及4月3、4、5、6日每日上午7時至下午4時，

車輛繞駛至仁愛之家前，迴轉進入墓區，深水路4巷道路兩側禁止停車，執行違規拖吊工作。民眾可搭乘捷運至R21都會公園站4號出口，搭乘市府免費接駁車往返；另墓區內設有巡迴接駁車供搭乘。

四、鳳山拷潭公墓：3月29日、30日及4月3、4、5、6日每日上午7時至下午4時，每日7時起過埤路2巷與懷恩路口及過埤路2巷口，管制汽車進入。掃墓民眾可將車輛停放過埤路2巷獅頭宮旁海吉貨櫃場汽車第一臨時停車場、明峰貨櫃場第二臨時停車場。民眾可搭乘捷運至捷運大東站，搭乘免費接駁車。