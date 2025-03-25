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守護恆春居民健康 2資深醫師林立民、陳雲址追思禮拜月底舉行

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
林立民醫師為鄉親看診。圖／恆基提供
林立民醫師為鄉親看診。圖／恆基提供

恆春基督教醫院董事長林立民及榮譽院長陳雲址，分別於2月27日及3月15日過世，兩人生前都在恆春半島奉獻所學醫術多年，守護恆春居民健康。兩人的追思禮拜，將分別於3月30日在高雄武昌教會，及3月29日於在恆春基督長老教會舉行。

陳雲址是眼科醫師，1994年回台後，發現恆春竟然沒有眼科醫師，因此開設了恆春半島第一間眼科門診，並自掏腰包捐贈百萬器材、培訓護理人員，還每月深入山區義診，讓許多原住民長者重見光明，翻轉「瞎子村」的稱號。

1997年恆基面臨財務困境，他賣掉診所並親自奔走募款，確保恆基能繼續營運。他一生獲獎無數，包括全國好人好事代表、厚生醫療奉獻獎、蔡萬才台灣貢獻獎等，他也以身作則，鼓勵年輕世代投入偏鄉醫療。

今年1月陳雲址已身體不適，但因掛心患者情況，仍撐著虛弱身體看完1月的最後一個門診，並於3月15日過世，享壽90歲，將於3月29日上午10時，在恆春基督長老教會舉行追思禮拜。

林立民是牙科醫師，1979年返台後投身醫學教育與臨床診療，推動台灣牙科學術發展。擔任高醫大牙醫系主任期間，推動教育改革，培育無數人才。2009年自高醫大退休後投身偏鄉醫療，支援恆基牙科門診。

2023年他接任恆基董事長，推動偏鄉醫療資源提升，參與屏東縣政府車城住宿型長照機構標案，成功獲標，預計於2027年營運。2024年9月他因病請假，原計畫康復後重返崗位，但於今年2月27日過世，將於3月30日下午2時，在高雄武昌教會舉行追思禮拜。

恆春基督教醫院表示，兩人燃燒生命點亮的這盞燈，將繼續引領更多醫護人員前行，將醫療與福音的使命薪火相傳，讓恆春的光永不熄滅。

陳雲址醫師為鄉親看診。圖／恆基提供
陳雲址醫師為鄉親看診。圖／恆基提供

偏鄉 恆春 醫師

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