高雄「小香港」大樓外牆磁磚剝落嚴重 居民盼合理補助

高雄市左營區的果貿社區被網友稱為「小香港」，是高雄火紅打卡景點。居民反映，果貿社區有13棟大樓，屋齡近40年，近年不斷有外牆磁磚、水泥脫落，「對居民、觀光客都有風險」，高市工務局建管處雖提供建物維護補助，但每年僅1萬元，杯水車薪，希望政府能專案補助。

果貿社區由13棟大樓組成，特殊的圓弧形環狀建築相當密集，外觀特色神似香港特有的蜂窩式住宅，近年來被網友稱為「小香港」，加上社區內許多眷村風味美食店，吸引旅客前來觀光。

居民說，果貿社區1985年興建至今已將近40個年頭，歷經風吹雨打、熱漲冷縮、地震搖晃，大樓外牆常有磁磚、水泥塊膨脹甚至掉落，從高空掉落的磁磚甚至曾把1樓店面的鐵皮雨遮砸到變形，相當危險。

利用假日到果貿社區拍攝模特兒照片的攝影愛好者說，果貿社區的建築外觀相當有特色，相當適合拍人物照，但社區內的大樓外牆磁磚脫落，只用水泥與防水漆補上，「看起來像是貼了藥膏，很不美觀」。

果貿社區聯合管理委員會主委邱文容說，果貿社區原本是國宅，直到1996年聯合管委會才開始每戶每月收取200元，作為社區清潔、維修基金，近年大樓外牆磁磚脫落，管委會花錢找工程人員來整修，平均1年要花6萬元、7萬元，建管處雖有建築維護補助，但1管委會1年僅可申請1萬元，還是不夠。

邱文容表示，目前外牆修補狀況「的確不好看」，但果貿有13棟大樓，若要以「拉皮」的方式修補外牆磁磚，經費相當龐大，中央補助最多僅50%，還要先把鐵窗拆除，「住戶多是長輩，不想拆、也不想動」，要都更也很困難，希望政府能提供專案補助果貿社區大樓外牆的健檢及修繕。

高市府表示，果貿社區已由都發局依據都市更新整建維護相關規定，協助社區修繕外牆中，工務局建管處也請該社區管委會應依據公寓大廈管理條例規定，注意周邊安全維護措施，避免磁磚造剝落造成損壞或人員受傷。

市議員黃文志說，果貿社區大樓近年來出現外牆磁磚、水泥塊剝落，為確保民眾安全，希望國土署及高市府都發局整合現有補助方案，盡快啟動後續程序，讓居民住得安心、遊客逛得開心