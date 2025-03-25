拚5年減碳3成 高雄補助建築「立體綠化設施」最高80萬

高雄持續推動邁向淨零碳排城市，明定2030年減碳30%、2050年達淨零目標，為推動綠化政策，工務局今年度建築物立體綠化及綠屋頂補助計畫於今日起受理申請，5月20日前截止，最高補助80 萬元，申請補助須納入淨零排放等設施，以增加立體綠化面積，降低能源使用。

工務局長楊欽富表示，既有建築物施作立體綠化，為最直接改善民眾生活空間、最貼近民眾感受，具有公共示範效果。另從公私有建築物中，將原本空曠、閒置且日曬蓄溫的屋頂、露臺或戶外牆面，改造成兼具舒適、休憩且具降溫功能的綠藝空間，亦符合市民追求生活提升目標。

114年度立體綠化及綠屋頂補助計畫於3月25日公告，補助對象為領有使用執照之「透天建築物」、「公寓大廈建築物」及「其他建築物」等3 種型態，最多可補助屋頂綠化改善經費之49%。申請項目包含建築物立體綠化及綠屋頂管理維護及修繕。凡具有公寓大廈認證標章或曾參加高雄市優良公寓大廈評選活動之公寓大廈，依照獲得標章或評選成績可獲得較高的補助與額度，最高補助金額80萬元。