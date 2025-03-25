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高雄農產拓展海外市場 首波出口3.2噸蓮霧到新加坡

中央社／ 高雄25日電

高雄市農業局拓展海外市場，繼日前在新加坡連鎖超市舉辦農產品試吃活動，馬來西亞4月也將舉辦推廣活動；此外，農業局今天也宣布，首波將出口3.2噸高雄蓮霧到新加坡。

高雄市政府農業局多年來深耕海外市場，主力農產如蜜棗、紅心芭樂、金煌芒果、野蓮等深獲星馬消費客群喜愛，銷售業績攀升。

為進一步拓展新加坡與馬來西亞市場，農業局3月21日至3月23日在新加坡知名連鎖超市新加坡職總平價合作社（NTUC FairPrice）5家分店展開蜜棗試吃活動；緊接著馬來西亞也將在4月初舉辦農產品上架推廣活動。

為延續熱潮，農業局計畫接下來將由高雄蓮霧、紅心芭樂接力，推廣更多高雄優質果品，提升國際市場能見度。

隨著蓮霧產季到來，農業局今天也宣布首波將出口3.2噸高雄蓮霧到新加坡；為確保每顆蓮霧最佳品質與口感，集貨包裝場在選果及包裝蓮霧過程中，都細心佩戴手套以確保果物外觀完整。

農業局統計，去年高雄市外銷星馬農產品以番石榴為最大宗，達83.9噸，今年蜜棗、紅心芭樂、鳳梨、蓮霧也陸續出口星馬，總計外銷量達19.5公噸；隨著氣候回暖，外銷數量可望再增加，品質也更穩定。

農業局長姚志旺表示，今年將在新加坡與馬來西亞舉辦共90場試吃推廣活動，品項涵蓋蜜棗、紅心芭樂、蓮霧、金煌芒果、芭樂等多款優質水果，未來也將持續深化與當地通路商合作，拓展國際市場。

新加坡 蓮霧 馬來西亞

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