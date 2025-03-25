無人機空拍與激情成斜槓興趣 上帝視角危機不可忽視

近年多旋翼無人機風潮興起，平價或高端機種選擇眾多，飛在天空中的視角吸引不少民眾嘗鮮，雖然有不少人玩過後選擇退坑，但也有律師發展成副業，一名業務員則從空拍機轉追求速度鑽研穿越機，無人機興起帶動相關物流及製造、教學產業發展，但玩家也提醒無人機飛行時需時刻注意安全，避免財損甚至傷及民眾。

一名從事土地相關法務工作的律師林美伶，為記錄孩子成長的過程，10多年前從一般的單眼相機起步，研究快門、光圈及曝光值，漸漸的愛上攝影、愛上風景，還因此獲得馬祖藍眼淚攝影徵集影片組第一名。

踏入空拍圈後，則努力的考取無人機專業操作證，她為了拍攝美麗的煙火與城市夜景畫面，更獲得專業高級操作證，除能符合民航局法規要求，也開啟她斜槓人生。她說，現在自己使用市售消費機型最高端的MAVIC 3 PRO，投下高額成本購買頂級機種，希望優質設備能完美捕捉瞬間美景，呈現大眾眼前。

許姓業務員則說，平常工作壓力大，多年前空拍機興起後，就買一台來拍拍風景，後來接觸到穿越機後，極限的飛行速度與360度花式飛行，是一般空拍機無法做到的飛行姿態，因此轉而朝穿越機鑽研。

許說，市售穿越機也許是廠商為了平衡飛行時間，飛行的速度並不會很快以維持長達20分鐘的滯空，鑽研之後就開始買自組機，自行搭配電力及馬力，讓穿越機的速度能夠持續提升。

許表示，無人機飛行是有趣但也危險的活動，網路上經常看到有人分享貼近人群或建物拍攝的畫面，卻不知自己已經違反民航局遙控無人機管理規則，不熟悉操作或法規卻隨意飛行，輕則墜機、重則傷人。

他說，無人機實際飛行時不像宣傳廣告那樣美好暢快，飛手需時刻專注於飛機狀態與周邊及氣候環境，才能安全的拍出美麗畫面。建議有興趣的玩家，飛行前須熟悉無人機管理規則，並了解所操控的無人機性能，最重要的要遠離人群、車輛及建物，遵守法規避免帶來不必要的意外。