金門金寧鄉石蚵文化季4月登場 帶動在地產業發展

石蚵產業是金門縣金寧鄉知名特色，石蚵文化季將在4月12日起跑，活動包括千人剝蚵、石蚵大胃王比賽、烤蚵體驗等，盼藉此帶動地方產業發展。

「2025金寧鄉石蚵文化季」將於4月12日展開，當天下午4時在於古寧頭北山出海口由「千人剝蚵」活動打頭陣，主活動則於4月19、20日在金門大橋金寧端周邊廣場登場。

金寧鄉長楊忠俊表示，超過400年歷史的石蚵產業是當地早年經濟命脈，承載重要文化與歷史背景，盼能藉由活動讓更多人了解蚵田文化。

楊忠俊說，19日將登場的主活動有「石蚵小學堂」，包括介紹石蚵歷史文化、剝蚵體驗等，以及石蚵大胃王比賽、親子遊戲活動、音樂派對與美食攤商等；此次音樂派對邀請台灣知名歌手翁立友、向蕙玲，以及YOYO台姐姐等與參與者同樂。

金寧鄉公所透過新聞稿表示，此次文化季也包括「烤蚵體驗」、「蚵殼DIY－殼裡生花」等，讓參與者體驗剝蚵、烤蚵農村生活，且金門水試所也配合主活動推出蠔香XO醬DIY活動，活動報名與相關資訊將陸續在鄉公所及水試所官網、社群媒體公布。

鄉公所表示，除主活動外，鄉公所與車船處合作「搭台灣好行遊金寧尋石蚵」活動，即日起至6月1日止，民眾搭乘台灣好行B線－金寧鄉古寧頭戰場線遊程導覽結束後，將發送給搭乘民眾1瓶由鄉公所限量特製「樂遊金寧紀念酒」作紀念；鄉公所也表示，未滿6歲、使用縣民卡無付費搭乘者不適用此次活動。