響應世界結核病日 高雄衛生局潛伏性結核感染免費篩檢
今天世界結核病日，高雄衛生局即日起至5月24日舉辦結核病待追溯接觸者篩檢，為期兩個月，鼓勵「過去曾檢驗潛伏性結核感染（LTBI）陽性但未治療」、「18歲以上自認曾為結核病接觸者」，接受潛伏性結核感染檢驗與治療，達成2035年消除結核病願景。
衛生局指出，結核病是透過空氣與飛沫傳染，接觸者是發病的高風險族群，由於LTBI在未發病前不具傳染力，完整治療可殺死結核菌，9成以上保護力，透過LTBI檢驗與治療可早期發現並避免病程進展為結核病，是重要的結核病防治策略。
為此衛生局近年積極推動長照機構、山地原鄉、矯正機關、新住民、慢性病共病等高風險族群進行LTBI檢驗與治療，並媒合專責醫院進駐長照機構執行LTBI治療，以降低機構內結核感染及群聚風險。
今年高雄市持續執行前述高風險族群LTBI檢驗與治療，更擴大響應324世界結核病日，即日起至5月24日，若收到轄區衛生所通知「符合抽血檢驗資格者」或自認曾是結核病接觸者，年滿18歲出具身分證、健保卡或駕照等證件，依時間前往抽血篩檢或主動聯繫各衛生所，經公認為符合IGRA抽血檢驗資格者，即可參加LTBI篩檢，完成篩檢者可參加抽獎及獲贈宣導品。
衛生局指出，結核病防治策略自2005年實施上路，截至2023年底，全國結核病新案發生率由每十萬人口72.5例，大幅下降至每十萬人口28.2例，累積降幅達61.1%，其中高雄市累積降幅亦達60.3%，顯見整體防治策略已見成效。
衛生局提醒，預防結核病，民眾如出現咳嗽持續2週、有痰、胸痛、體重減輕、食慾不振、發燒等症狀，應主動就醫檢查及早治療，透過6至9個月服藥可治癒。
此外受結核菌感染但尚未發病的潛伏結核感染者，在未發病前積極治療亦可預防未來發病，特別呼籲結核病病人的接觸者等高風險族群，配合衛生單位轉介治療評估，保護自身與親友健康，合力消除結核病。
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