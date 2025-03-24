聽新聞
0:00 / 0:00

響應世界結核病日 高雄衛生局潛伏性結核感染免費篩檢

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄衛生局今起至5月24日舉辦「結核病待追溯接觸者篩檢」活動。圖／衛生局提供
高雄衛生局今起至5月24日舉辦「結核病待追溯接觸者篩檢」活動。圖／衛生局提供

今天世界結核病日，高雄衛生局即日起至5月24日舉辦結核病待追溯接觸者篩檢，為期兩個月，鼓勵「過去曾檢驗潛伏性結核感染（LTBI）陽性但未治療」、「18歲以上自認曾為結核病接觸者」，接受潛伏性結核感染檢驗與治療，達成2035年消除結核病願景。

衛生局指出，結核病是透過空氣與飛沫傳染，接觸者是發病的高風險族群，由於LTBI在未發病前不具傳染力，完整治療可殺死結核菌，9成以上保護力，透過LTBI檢驗與治療可早期發現並避免病程進展為結核病，是重要的結核病防治策略。

為此衛生局近年積極推動長照機構、山地原鄉、矯正機關、新住民、慢性病共病等高風險族群進行LTBI檢驗與治療，並媒合專責醫院進駐長照機構執行LTBI治療，以降低機構內結核感染及群聚風險。

今年高雄市持續執行前述高風險族群LTBI檢驗與治療，更擴大響應324世界結核病日，即日起至5月24日，若收到轄區衛生所通知「符合抽血檢驗資格者」或自認曾是結核病接觸者，年滿18歲出具身分證、健保卡或駕照等證件，依時間前往抽血篩檢或主動聯繫各衛生所，經公認為符合IGRA抽血檢驗資格者，即可參加LTBI篩檢，完成篩檢者可參加抽獎及獲贈宣導品。

衛生局指出，結核病防治策略自2005年實施上路，截至2023年底，全國結核病新案發生率由每十萬人口72.5例，大幅下降至每十萬人口28.2例，累積降幅達61.1%，其中高雄市累積降幅亦達60.3%，顯見整體防治策略已見成效。

衛生局提醒，預防結核病，民眾如出現咳嗽持續2週、有痰、胸痛、體重減輕、食慾不振、發燒等症狀，應主動就醫檢查及早治療，透過6至9個月服藥可治癒。

此外受結核菌感染但尚未發病的潛伏結核感染者，在未發病前積極治療亦可預防未來發病，特別呼籲結核病病人的接觸者等高風險族群，配合衛生單位轉介治療評估，保護自身與親友健康，合力消除結核病。

潛伏結合不等於結核病，不須被隔離。圖／衛生局提供
潛伏結合不等於結核病，不須被隔離。圖／衛生局提供

結核病 衛生局 風險

延伸閱讀

高雄7旬翁駕車身體不適突昏迷 轎車直衝分隔島畫面曝

結核病潛伏期長 疾管署辦抽獎鼓勵接觸史者篩檢

罹結核病後一年內死亡率達30% 醫曝超高齡社會充滿隱憂

踴躍響應公益捐血活動 高雄市長陳其邁號召市民捐血1萬2千袋

相關新聞

響應世界結核病日 高雄衛生局潛伏性結核感染免費篩檢

今天世界結核病日，高雄衛生局即日起至5月24日舉辦結核病待追溯接觸者篩檢，為期兩個月，鼓勵「過去曾檢驗潛伏性結核感染（L...

全原運落幕 桃園奪總錦標冠軍、高雄第3

全國原住民族運動會今落幕，4天賽程，最終由桃園市以43金45銀44銅拿下總錦標第一名，而地主高雄市以27金18銀33銅獲...

金門金寧鄉石蚵文化季4月登場 「石蚵大胃王最強賽」開戰

一年一度的金寧鄉石蚵文化季將於4月12日盛大登場，今年最受矚目的「激鬥！石蚵大胃王最強賽」將於4月19日開戰，邀請百位挑...

踴躍響應公益捐血活動 高雄市長陳其邁號召市民捐血1萬2千袋

鼓勵捐血做公益，大大數位慈善基金會今天在高雄市政府鳳山行政中心舉辦「大大攜手讓愛匯流」捐血活動，高雄市長陳其邁出席並攜手...

響應公益 高雄市長陳其邁號召捐血1萬2千袋

高雄市長陳其邁今天出席公益捐血活動，號召民眾響應，盼達成1萬2000袋捐血目標，同時感謝民間捐贈1部長照服務車照顧偏鄉長...

核三廠月初火警未通報 今恆春鎮說明會致歉：加強安全通報

3月6日上午11點多核三廠廢棄空壓機廠房後方兩座冷卻水塔突起火，冒出大量濃煙，火勢雖然很快撲滅，但引起地方不安，核三廠今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。