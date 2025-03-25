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月初火警未即時通報地方…核三廠長致歉 允諾改善
屏東恆春鎮的核三廠本月6日起火，大量濃煙引起地方不安，昨天事件說明會上，核三廠廠長高起首度鞠躬致歉；恆春鎮長尤史經等人要求未來「通報在地跟搶救同時進行」，廠方允諾改進通報即時性。
核三廠方昨在恆春鎮公所舉行事件說明會，廠方表示，當天工作人員因忙於救火未通報，同時間廠外民眾發現竄黑煙，當時核三廠主管仍在會議，民眾已將照片、影片貼在網路上並通報消防局，電廠向縣府通報時已晚於揭露時間點。
至於起火原因，台電表示，當時作業過程，高溫熔渣噴濺冷卻水塔，因水塔入風口網、消音毯及散熱材皆為聚氯乙烯（PVC）材質，起火冒出大量黑煙。
「通報跟搶救同時進行。」恆春鎮長尤史經要求核三廠加強安全，且在地優先，先通報鎮公所；恆春鎮代表會副主席陳進興說，第一時間通知在地，有狀況才能先疏散，也要和里長、鎮公所等建立LINE通報群組。
廠方表示，動火管理作業會更精進，包括預設消防水線等，針對地方通報即時性，會精進作法立即實施。
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