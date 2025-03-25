聽新聞
0:00 / 0:00

月初火警未即時通報地方…核三廠長致歉 允諾改善

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

屏東恆春鎮的核三廠本月6日起火，大量濃煙引起地方不安，昨天事件說明會上，核三廠廠長高起首度鞠躬致歉；恆春鎮長尤史經等人要求未來「通報在地跟搶救同時進行」，廠方允諾改進通報即時性。

核三廠方昨在恆春鎮公所舉行事件說明會，廠方表示，當天工作人員因忙於救火未通報，同時間廠外民眾發現竄黑煙，當時核三廠主管仍在會議，民眾已將照片、影片貼在網路上並通報消防局，電廠向縣府通報時已晚於揭露時間點。

至於起火原因，台電表示，當時作業過程，高溫熔渣噴濺冷卻水塔，因水塔入風口網、消音毯及散熱材皆為聚氯乙烯（PVC）材質，起火冒出大量黑煙。

「通報跟搶救同時進行。」恆春鎮長尤史經要求核三廠加強安全，且在地優先，先通報鎮公所；恆春鎮代表會副主席陳進興說，第一時間通知在地，有狀況才能先疏散，也要和里長、鎮公所等建立LINE通報群組。

廠方表示，動火管理作業會更精進，包括預設消防水線等，針對地方通報即時性，會精進作法立即實施。

屏東 恆春 核三廠

延伸閱讀

開車衝撞核三大門求刑8個月 恆春鎮代主席曝「訝異但尊重」

恆春鎮代主席開車衝撞核三大門 屏地檢求處8月有期徒刑

台電核三廠火警檢討 周春米要求建立即時通報機制

核三廠大火縣府獲報晚7分鐘 竟是因廠方「自行滅火」未通報

相關新聞

路基流失 美濃月光山步道廢止

高雄市美濃區月光山步道在2021年8月受盧碧風災影響，0.1公里至1.3公里路面毀損、擋土牆傾斜、部分路基流失，林業及自...

月初火警未即時通報地方…核三廠長致歉 允諾改善

屏東恆春鎮的核三廠本月6日起火，大量濃煙引起地方不安，昨天事件說明會上，核三廠廠長高起首度鞠躬致歉；恆春鎮長尤史經等人要...

場外抗議 高雄國賓案環評過關

高雄愛河畔老字號國賓飯店申請重建住商大樓，因是商五用地又獲危老認定，容積率從840%飆升為1142%，興建超高摩天大樓引...

義大醫院升格 再加薪留人

高雄義大醫院繼榮總、高醫、長庚之後，年初升格醫學中心，強化東高雄醫療網絡。院長杜元坤說，從荒地建院至今，歷年護理及醫事人...

響應世界結核病日 高雄衛生局潛伏性結核感染免費篩檢

今天世界結核病日，高雄衛生局即日起至5月24日舉辦結核病待追溯接觸者篩檢，為期兩個月，鼓勵「過去曾檢驗潛伏性結核感染（L...

全原運落幕 桃園奪總錦標冠軍、高雄第3

全國原住民族運動會今落幕，4天賽程，最終由桃園市以43金45銀44銅拿下總錦標第一名，而地主高雄市以27金18銀33銅獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。