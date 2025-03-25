場外抗議 高雄國賓案環評過關

高雄愛河畔老字號國賓飯店申請重建住商大樓，因是商五用地又獲危老認定，容積率從840%飆升為1142%，興建超高摩天大樓引發周邊住戶不安。市府環保局昨舉行第2次環評會，30多人前往拉布條抗議，最後仍通過，居民表示將打行政訴訟撤銷環評決議。

去年9月國賓案環評大會，環評委員針對深基地開挖改變地下水文和地質提出質疑，要求補件再審。昨天第2次環評會，國賓開發單位大陸建設公司提出，基地下方是黏土層，無液化危害之虞，並承諾採用基樁、連續壁、地盤改良等，防止土壤液化影響，另允諾改善停車空間設計。

國賓不當容積自救會代表孫逸民指出，愛河流域多屬土壤液化高度潛勢區，近期前金區建案大樓地下室開挖都出現鄰宅及道路下陷，國賓將開挖地下28公尺，開發量體這麼大，附近住戶能不緊張？

森林城市協會理事長莊傑任表示，國賓超高大樓蓋好後，對附近大樓棟距形成壓迫，日照權、景觀權遭剝奪，環評若再沒善盡把關，形同霸凌周邊住戶。

住戶委任律師簡凱倫指出，環評委員多次指出新地下室深開挖導致地下水文破壞和地質問題，依環評法第8條，開發行為對環境有重大影響之虞，應進入二階環評更嚴謹評估。

前金區國民里長謝明致不滿地說，國賓新大樓車道入口改到國民街，汽、機車位近1500個，車輛進出勢必造成交通打結和交安疑慮，開發單位一次都沒說明，完全不顧居民安全。

市議員邱于軒質疑，國賓案結構鑑定和環評審查用的是兩套標準，重作危老結構鑑定時認定是第三類地盤（軟弱地盤），開發商卻認定國賓是第二類地盤（普通地盤），鑑定危老用嚴格標準，蓋大樓卻寬鬆認定，「環評通過代表市府和財團站在一起」，支持透過環評訴訟爭權益。

工務局回應，國賓耐震初評報告因未有現地試驗或參考舊有地質鑽探資料，因此保守採用第三類地盤分析，而環評報告書按開發單位大地技師說明，是依現地鑽探報告試驗結果，屬第二類地盤，昨天環評審查會議會中也要求開發單位補充於施工期間地質風險管理及因應對策。

高雄市環保局指出，綜合考量環評審查委員、各方意見及開發單位答覆，經專業判斷，認定無須第二階段環評。