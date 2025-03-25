義大醫院升格 再加薪留人

高雄義大醫院繼榮總、高醫、長庚之後，年初升格醫學中心，強化東高雄醫療網絡。院長杜元坤說，從荒地建院至今，歷年護理及醫事人員平均加薪兩成以上，去年高醫岡山及高雄秀傳醫院成立增加競爭，今年又再加薪留人，醫院導入人工智慧及精準醫療接受挑戰。

義大醫院20周年院慶及慶祝升格活動昨起展開，院長杜元坤率癌治療醫院院長洪朝明、大昌醫院院長張基昌及屏東義大醫院院長顏政佑等人，齊為「榮耀20、璀璨未來」揭開序幕，系列活動長達一周。

「升格醫學中心，我只快樂一個晚上！」杜元坤說，義大醫院創院後，人口老化及少子化接踵而來，他目睹台灣醫療從蓬勃發展到人力缺乏，醫院導入AI智慧醫療減少工作，醫學中心的擔子很重，不能開心太久。

義大醫院附近成立高醫岡山醫院及高雄秀傳醫院，病患選擇變多。杜元坤說，感謝這兩家醫院成立，因為市場增加需要，才能看見醫護人員的重要性，為留住員工，義大醫院年初至今，調升底薪、加班獎金、年終獎金及留任獎金，甚至提供回娘家獎金，共加薪4次。

燕巢區角宿里里長莊璨隆說，義大升格後掛號費漲價，看病成本變高，期待醫院減免掛號費或提供免費停車等敦親睦鄰措施，與社區多互動，居民才會較有感。

杜元坤強調，醫院雖為解決人力短缺發展AI醫療，但人的溫度是機器所取代不了，不少員工從單身至結婚生子，甚至升級當阿嬤，希望員工「卡好心ㄟ」不要離職，陪醫院邁入下個20年。