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路基流失 美濃月光山步道廢止

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
高雄市美濃區的月光山步道路基流失、路面毀損，經現勘討論後，即日起廢止步道。圖／林業及自然保育署屏東分署提供
高雄市美濃區的月光山步道路基流失、路面毀損，經現勘討論後，即日起廢止步道。圖／林業及自然保育署屏東分署提供

高雄市美濃區月光山步道在2021年8月受盧碧風災影響，0.1公里至1.3公里路面毀損、擋土牆傾斜、部分路基流失，林業及自然保育署委託專業單位監測，發現持續地滑等現象，經現勘討論後決定即日起廢止步道，但不影響「旗靈縱走」山徑通行。

月光山海拔649公尺，山形如月而得名，月光山步道單程3公里多、來回約2小時，可串連旗尾山、克孝峰及雙峰山，挑戰「旗靈縱走」，即造訪高雄旗山區旗尾山至美濃區靈山這段稜脈，沿途有裸岩瘦稜和不亞於百岳的壯觀景致，1天即可登高小百岳及飽覽農田景色。

林保署指出，多年來委託成功大學防災研究中心協助監測月光山步道，發現該區域為順向坡潛勢區及土石流潛勢溪流集水區坡面的一部分，並有持續地滑現象。

林保署表示，經相關專家學者、鄰近機關社區、登山社團代表現勘審議討論後，確認無其他適合路線可替代原步道，且月光山步道廢止後不影響旗靈縱走山徑通行，即日起依「林業及自然保育署自然步道設置及管理要點」廢止步道。

土石流 成功大學 美濃

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