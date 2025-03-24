全原運落幕 桃園奪總錦標冠軍、高雄第3

全國原住民族運動會今落幕，4天賽程，最終由桃園市以43金45銀44銅拿下總錦標第一名，而地主高雄市以27金18銀33銅獲得第三名，金牌數比上屆超過3倍、總獎牌數翻倍，創歷年來最佳成績。

今天下午3時閉幕典禮在高雄鳳山體育館舉行，大會會旗也在教育部體育署洪志昌副署長的見證下，由高雄市副市長李懷仁交接給下屆主辦城市台中市副市長鄭照新，卡那卡那富族協會族人以祈福的方式熄滅聖火，相約後年台中見。

閉幕式邀來巴楠花部落中小學打擊樂團演出開場，台灣原住民傳統音樂祝賀賽會圓滿落幕及選手勇奪佳績，另特別播放賽會精彩集錦，回顧賽事過程與參賽選手的優異表現與動人瞬間，首次參賽的悸動、衛冕連霸的榮耀時刻，以及各縣市代表隊全力以赴，與現場觀眾的熱血應援。

賽事最終日，17個競賽項目獎牌得主陸續出爐，高雄舉重隊成績傲人，豪取11金7銀4銅，今金牌再進帳，謝偉軍公開男子組102公斤級奪金；傳統射箭項目，少年女子組團體對抗賽奪冠，跆拳道、槌球等也都有獎牌入袋。

高雄代表隊累積27金18銀33銅，大幅超越112年的8金8銀15銅，金牌數逾上屆3倍、獎牌數翻倍，排名大幅進步、寫下歷屆最佳成績。總錦標排名也揭曉，桃園市獲總錦標第一名，第二名台北市、第三名高雄市、第四名花蓮縣、第五名新北市、第六名南投縣。

李懷仁表示，睽違20年高雄再舉辦的全國原住民族運動會，全國各地原住民族選手到高雄同場競技，這屆賽會展現傳統文化、完善賽會服務，將原民運動競技、賽會服務精神共融成為辦理核心，營造全國最高規格原住民族競技運動舞台，期待各縣市代表隊選手相互競爭切磋外，也能藉由這次賽會互相交流、同時保留傳承原住民文化。

李懷仁說，市府前年8月投入賽會整備工作，整合跨局處資源及公私協力，他代表市長及所有高雄市民，向各縣市原住民族運動選手表示恭喜，這場盛會不僅是體育競賽的展示，更是原住民族文化與傳統的精彩演繹，完美畫下句點。