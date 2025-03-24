公墓雜草火警屏東縣24天受理106件 內埔鄉最多有24件

清明節將近加上客家庄習慣提前掃墓，屏東縣從3月至今，消防局受理106件公墓雜草火警，出動127車次254人次消防人員前往救災，消防員疲於奔命，又以3月每周六日最繁忙。消防局統計，33鄉鎮市，受理公墓火警最多前3名分別內埔鄉、恆春鎮與萬巒鄉。

昨下午有民眾經過內埔鄉老埤公墓發現雜草火警，火勢燒的猛烈，黑煙大火直竄天際。內埔消防分隊指出，23日下午接獲消防局派遣兩件老埤公墓雜草火警，派兩輛消防車到場，現場燃燒雜草，未造成延燒損失。

內埔分隊指出，因為老埤公墓的地勢較高，從遠處觀看火勢特別大，近日內埔鄉公墓雜草火警頻傳，主要是因為墓地內雜草乾燥，加上風大等因素，有火源容易造成生命安全與財產損失。

屏東縣消防局統計，今年3月1日至3月24，共受理106件公墓火警，出動127車次254人次消防人員前往救災，其中內埔鄉26件、恆春鎮19件、萬巒鄉12件為最多。

消防局表示，今年相較去年公墓火警數量有明顯減少，倘若燃燒範圍較大，將通知警察局、鄉鎮公所及環保局人員共同前往處理。