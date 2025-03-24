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北醫楓杏醫療團隊 暑假跨海澎湖醫療服務

中央社／ 澎湖縣24日電

台北醫學大學「楓杏醫療服務團隊」今天拜會澎湖縣長陳光復，表達今年暑假期間將在澎湖展開1市5鄉醫療服務與校園醫學體驗營，縣府允諾在食與交通上提供全力協助。

擔任「楓杏醫療服務團隊」大隊長黃鈵棋等人，在澎湖縣衛生局長陳淑娟陪同下拜會陳光復，表達醫療服務團隊自7月19日至8月6日在澎湖展開1市5鄉的服務。

陳光復表示，澎湖許多長者及獨居民眾，因居住地偏遠或缺乏足夠衛生教育常未能及時就醫，楓杏醫療服務團隊利用暑假期深入澎湖各村里，不僅提供專業醫療協助，並有衛教宣導等訪視，對居民健康與生活質量有深遠影響。

陳光復感謝團隊秉持愛心與奉獻精神，15年來不間斷把專業醫療服務帶到澎湖需要的角落，這些努力對當地居民健康與生活質量有深遠影響，也減輕居民們生活負擔。對於成員們的食、宿與交通，他允諾縣府將全力協助，確保團隊的公益活動不受後勤問題困擾。

北醫楓杏社會醫療暨醫學知識推廣服務隊，以及第20期澎湖醫療暨社會服務隊近百人，將提供牙科、眼科、復健、醫學檢驗，以及用藥衛教等專業診療及諮詢，同時辦理校園醫學體驗營，將醫療服務及衛教知識帶給澎湖鄉親。

團隊 澎湖縣 醫學

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