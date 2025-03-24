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金門金寧鄉石蚵文化季4月登場 「石蚵大胃王最強賽」開戰

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金寧鄉公所今天下午舉辦石蚵文化季記者會，鄉長楊忠俊（左一）、副縣長李文良（左三）、鄉代會主席黃文欣（右一）與多位來賓也到場搶先體驗剝蚵樂趣。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉公所今天下午舉辦石蚵文化季記者會，鄉長楊忠俊（左一）、副縣長李文良（左三）、鄉代會主席黃文欣（右一）與多位來賓也到場搶先體驗剝蚵樂趣。記者蔡家蓁／攝影

一年一度的金寧鄉石蚵文化季將於4月12日盛大登場，今年最受矚目的「激鬥！石蚵大胃王最強賽」將於4月19日開戰，邀請百位挑戰者一較高下，總獎金高達新台幣1萬6千元，勢必掀起美食競賽熱潮。金寧鄉公所也表示，今年特別邀請「金曲歌王」翁立友於當日晚間壓軸獻唱，預計吸引兩岸大批粉絲參與，為文化季增添光彩。

金寧鄉公所在今天舉辦石蚵文化季記者會，由鄉長楊忠俊主持，副縣長李文良、鄉代會主席黃文欣與多位來賓也到場搶先體驗剝蚵樂趣。楊忠俊表示，一年一度的石蚵文化季活動，是金寧鄉每年的重頭戲，今年更與多個機關、學校強化跨單位間合作，共同執行並宣傳文化季，期望透過各部門之間的團結合作，發揮1加1大於2的效果，以更多元更豐富的活動帶來更好的活動效益。

金寧鄉以石蚵聞名，每年舉辦的石蚵文化季皆以特色活動吸引民眾參與，今年的「激鬥！石蚵大胃王最強賽」特別規劃百人競賽，參賽者須在限定時間內大啖以金門當地石蚵入菜的美食，最終吃最多者將奪得冠軍，總獎金共新台幣1萬6千元，歡迎各路大胃王報名參加。

今年的石蚵文化季不只美食競技精彩，還安排「瘋起來！LOCAL音樂派對」，邀請「金曲歌王」翁立友壓軸獻唱，包括「我問天」、「堅持」等經典台語歌，讓粉絲一次聽個過癮。此外，還有向蕙玲、張羽靚、林珊、黑旋風等卡司輪番登台，結合台語流行、電子音樂與舞蹈演出，確保不同年齡層的觀眾都能樂在其中。

除了大胃王比賽與音樂演出，現場還設有「石蚵小學堂」「烤蚵體驗」「蚵殼DIY」，讓遊客親手剝蚵、烤蚵，感受金門漁村風情，金門水試所更推出「蠔香XO醬DIY」，教民眾如何將石蚵變身獨特美味的XO醬。

親子族群則可在「大放電！春日親子遊樂園」中盡情玩樂，設有海盜船、飄移飛車、旋轉飛機等遊樂設施，還有夜市遊戲攤位，營造全家同樂的歡樂氛圍。

鄉公所也與車船處合作「搭台灣好行遊金寧尋石蚵」活動，從即日起至6月1日止，橫跨清明、端午兩個連假，民眾搭乘台灣好行B線-金寧鄉古寧頭戰場線遊程導覽結束後，車船處發送給搭乘民眾每人一瓶由鄉公所限量特製「樂遊金寧紀念酒」作為紀念，以鼓勵大家多搭乘台灣好行B線認識金寧之美，數量有限，送完為主。

楊忠俊表示，石蚵文化季已成為金門代表性活動，今年特別強化跨單位合作，讓活動內容更具規模與吸引力，期望吸引更多遊客前來金門，享受美食、挑戰大胃王、體驗在地文化。目前報名已進入最後階段，相關資訊可洽金寧鄉公所官網及FB粉專。

金寧鄉公所今天下午舉辦石蚵文化季記者會，副縣長李文良在致詞時肯定這項活動已成為金寧鄉的招牌活動。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉公所今天下午舉辦石蚵文化季記者會，副縣長李文良在致詞時肯定這項活動已成為金寧鄉的招牌活動。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉公所今天舉辦石蚵文化季記者會，鄉長楊忠俊、副縣長李文良、鄉代會主席黃文欣（由左至右）大讚石蚵肥美。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉公所今天舉辦石蚵文化季記者會，鄉長楊忠俊、副縣長李文良、鄉代會主席黃文欣（由左至右）大讚石蚵肥美。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉公所今天下午舉辦石蚵文化季記者會，鄉長楊忠俊邀請大家屆時來「作客」，體驗金寧之美。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉公所今天下午舉辦石蚵文化季記者會，鄉長楊忠俊邀請大家屆時來「作客」，體驗金寧之美。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉公所今天下午舉辦石蚵文化季記者會，與會貴賓一起行銷活動，邀請大家來「作客」。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉公所今天下午舉辦石蚵文化季記者會，與會貴賓一起行銷活動，邀請大家來「作客」。記者蔡家蓁／攝影

大胃王 美食 金門

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