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踴躍響應公益捐血活動 高雄市長陳其邁號召市民捐血1萬2千袋

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天出席「大大攜手讓愛匯流」捐血活動。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁今天出席「大大攜手讓愛匯流」捐血活動。記者王勇超／攝影

鼓勵捐血做公益，大大數位慈善基金會今天在高雄市政府鳳山行政中心舉辦「大大攜手讓愛匯流」捐血活動，高雄市長陳其邁出席並攜手號召熱血市民踴躍捐血，達成1萬2千袋的捐血目標，陳其邁也感謝海霸王企業集團捐贈1輛長照服務車，為偏鄉長輩提供往返市區就醫的交通接送服務。

陳其邁說，現在面臨用血人需求比捐血人多的血庫短缺狀況，感謝大大數位慈善基金會每年都固定發起捐血活動，他也呼籲民眾能夠積極響應捐血一袋救人一命，高雄輸人不輸陣，相招相攬來拚第一名。

陳其邁感謝今年大大基金會加碼200萬元，捐助給社會局兒少機構，以及今年邀集到海霸王企業集團捐贈1輛長照服務車給桃源區，服務偏鄉長輩，目前的長照服務車已經從6輛增加到25輛，加上幸福小黃，能夠提供偏鄉長輩就醫及長照資源的服務使用。

陳其邁說，為了落實縮短城鄉差距以及實現醫療平權，市府持續加碼，推動由醫學中心醫療團隊進駐衛生所，目前已經有8間衛生所，由四大醫學中心來分別照護，讓醫療可近性能夠公平，提升偏鄉醫療資源。

主辦單位邀請知名節目主持人謝震武律師擔任活動代言人，謝震武說，有信心突破設定的捐血袋數目標，並不忘呼籲大家捐血一袋，不只可以救人一命，更可以幫助受贈者一家人。

大大數位慈善基金會表示，3月活動期間，先後會在台北、新北、桃園、新竹、苗栗、台中與高雄等7縣市舉辦活動，捐血活動中將設置公益攤位，涵蓋弱勢團體、公益醫療等服務，持續關注永續發展與ESG議題，同時也呼籲更多民眾踴躍捐血，讓這份愛心與支持持續傳遞，溫暖每一個需要幫助的人。

律師謝震武呼籲民眾捐血一袋，不只可以救人一命，更可以幫助受贈者一家人。記者王勇超／攝影
律師謝震武呼籲民眾捐血一袋，不只可以救人一命，更可以幫助受贈者一家人。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁今天出席「大大攜手讓愛匯流」捐血活動。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁今天出席「大大攜手讓愛匯流」捐血活動。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁感謝海霸王企業集團捐贈1輛長照服務車，為桃源區部落長輩提供往返市區就醫的交通接送服務。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁感謝海霸王企業集團捐贈1輛長照服務車，為桃源區部落長輩提供往返市區就醫的交通接送服務。記者王勇超／攝影

捐血 長照 陳其邁

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