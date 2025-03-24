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響應公益 高雄市長陳其邁號召捐血1萬2千袋

中央社／ 高雄24日電
高雄市長陳其邁今天上午出席「大大攜手讓愛匯流」捐血活動。聯合報系記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁今天上午出席「大大攜手讓愛匯流」捐血活動。聯合報系記者王勇超／攝影

高雄市長陳其邁今天出席公益捐血活動，號召民眾響應，盼達成1萬2000袋捐血目標，同時感謝民間捐贈1部長照服務車照顧偏鄉長輩及捐贈200萬元給兒少機構，發揮企業善心。

大大數位慈善基金會今天在高雄市政府鳳山行政中心舉辦「大大攜手讓愛匯流」捐血活動，同場還有新高雄有線電視公司捐贈新台幣200萬元，提供安置兒童照顧資源，及海霸王餐廳捐贈1部價值約新台幣184萬元無障礙車，預計投入桃源區做長照交通車。

依高雄市政府今天發布新聞稿，陳其邁表示，現在面臨用血需求比捐血人多的血庫短缺狀況，感謝基金會發起捐血活動，也感謝企業捐助兒少機構、捐贈長照服務車服務偏鄉長輩。長照服務車已從6部增加到25部，加上幸福小黃，能提供偏鄉長輩就醫及長照資源服務使用。

陳其邁指出，為落實縮短城鄉差距及實現醫療平權，將持續推動由醫學中心醫療團隊進駐衛生所，目前已有8間衛生所由4大醫學中心分別照護，讓醫療可近性能夠公平，提升偏鄉醫療資源。

高雄市政府衛生局指出，桃源區已屬超高齡社會，目前透過衛生局、原住民委員會與民間團體共同努力完成長照資源布建。這次獲贈長照交通車，將提供部落長者擴大就醫交通接送量能，進一步透過長照車提供部落長者至鄰近六龜區物理治療所，強化復健治療接送服務。

高雄市政府社會局表示，高雄兒少安置機構目前提供237名兒少24小時安置照顧，兒少因家庭因素及健康問題，約4成有發展遲緩、身心障礙等特殊需求，需運用多元且與時俱進的觀念與方法，連結療育、治療及復健等專業資源，以支持、陪伴兒少學習及成長。

衛生所 長照 陳其邁

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