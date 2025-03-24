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核三廠月初火警未通報 今恆春鎮說明會致歉：加強安全通報

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
核三廠今在恆春鎮公所召開3月6日火警事件說明會，核三廠長高起（右二）鞠躬致歉，現場說明火災始末，與後續改善。記者劉星君／翻攝
核三廠今在恆春鎮公所召開3月6日火警事件說明會，核三廠長高起（右二）鞠躬致歉，現場說明火災始末，與後續改善。記者劉星君／翻攝

3月6日上午11點多核三廠廢棄空壓機廠房後方兩座冷卻水塔突起火，冒出大量濃煙，火勢雖然很快撲滅，但引起地方不安，核三廠今在恆春鎮公所召開事件說明會，核三廠長高起鞠躬致歉，現場說明火災始末，與後續改善。

說明會由恆春鎮長尤史經主持，參加人員包括恆春鎮10名里長、代表會副主席陳進興等5名代表。代表會主席趙記明未出席。火警發生當天，趙記明因不滿廠方未通知鎮民疏散，氣憤地開車衝撞核三廠大門，屏東地檢署將趙依妨害公務罪起訴。

今說明會過程平和。恆春鎮長尤史經說，要求核三廠對管理缺失加強改善，核三廠長高起現場鞠躬對火災造成鄉親疑慮與驚嚇表達歉意，接續由電廠幹部說明火災事件始末、原因分析與改善作為。

恆春鎮長尤史經說，要求核三廠加強安全，「通報跟搶救同時進行」，廠方稱他們忙著搶救卻忘記通報，要求要雙管齊下，「在地優先」，要先通報鎮公所。

代表會副主席陳進興說，核三廠5月17日就要除役，要求不要再有這樣情況發生，第一時間通知在地，要讓鎮公所、代表會知道，真的有狀況才能先疏散，也要跟里長、鎮公所、代表建立LINE通報群組。

說明會中民代鄉親表達對核三廠要求與建議，一、為現場動火管理作業精進，包括預設消防水線、事先移除可燃物、加強提前廢棄物處理等；二為對地方通報即時性改進，地方應第一步獲得信息、精進通信軟體如Line群組建立、善用目前廣播系統等。核三廠也在會中作說明，精進作法均立即實施。

核三廠表示，會議過程平和，鎮長、代表與里長提出多項疑問與意見，廠方逐項提出澄清說明與解答。

核三廠今在恆春鎮公所召開3月6日火警事件說明會，現場說明火災始末，與後續改善，由恆春鎮長尤史經（右一）主持。記者劉星君／翻攝
核三廠今在恆春鎮公所召開3月6日火警事件說明會，現場說明火災始末，與後續改善，由恆春鎮長尤史經（右一）主持。記者劉星君／翻攝
核三廠今在恆春鎮公所召開3月6日火警事件說明會，現場說明火災始末，與後續改善。記者劉星君／翻攝
核三廠今在恆春鎮公所召開3月6日火警事件說明會，現場說明火災始末，與後續改善。記者劉星君／翻攝

恆春 核三廠 火災

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