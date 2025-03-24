連8年發兒童節禮金 屏縣萬巒鄉明起至4月底發千元

兒童節快到了！屏東縣萬巒鄉公所從2017年起至今年2025年，0到12歲兒童，可以獲得1000元的節慶禮金；另外從2023年起補助鄉內國中小學生每學期一千元學習費，嘉惠鄉內學生，也鼓勵生育。

萬巒鄉公所指出，每到兒童節前夕，許多家長、小朋友詢問度超高的兒童節禮金發放時間點與相關規定。

萬巒鄉公所從2017年開始發放，一開始是前鄉長林碧乾時代推出婦幼禮金，當時是0到18歲都可以領取1000元禮金，後來現任鄉長林國順上任，改為0到12歲兒童，領取兒童節禮金1000元，現任鄉長林國順已經連任兩屆，剩下最後約兩年任期。

萬巒鄉公所社會課指出，今年0到12歲的兒童人數有1285人，每人領取1000元，從3月25日到4月30日由村幹事發放，發放地點在各村辦公室，萬巒鄉有14村，其中赤山村在關懷據點發放。萬巒村、萬和村、萬全村、硫磺村由村長親自到府發放。

鄉公所提醒，0到12歲兒童設籍萬巒鄉滿一年者，最遲2023年12月31日遷入萬巒鄉才符合資格，新生兒於2024年12月31日前出生且初次設籍登記於本鄉，領取時提醒家長們，準備兒童的印章、父或母或代領人印章，另外攜帶身分證及戶口名簿以方便查驗。

社會課指出，公所財務狀況穩定，生命園區相關盈餘用做社會福利。小朋友拿到兒童節禮金，有的要拿來買文具、玩具，或是小飾品等，也有的交給爸媽，也有的要存起來。