民團質疑高雄國賓危老案 高市府：依法審查

高雄國賓飯店經評估達危老重建標準，不過仍受到民團質疑。市府工務局強調完全依法依規審查。高雄市長陳其邁今天表示，必須尊重專業審查，市府也會嚴格把關。

森林城市協會、國賓不當容積自救會等民團今天前往高市府陳抗，要求公開第3方「台灣省結構技師公會」所做的鑑定報告，並質疑鑑定報告可能沒有結構數據參數，只憑主觀判斷「軟弱層」。

自救會要求自行尋求第4方公正專業單位再做鑑定，市府應同意並提供資料協助鑑定工作。如有爭議，應立即否定其申請時的文件，撤銷其容獎，環評大會的審查也應立即暫停。

陳其邁今天出席活動受訪表示，經過第3方鑑定，國賓飯店是符合危老改建標準，由相關公正單位做專業評估，另外也必須經過交通影響評估、環境影響評估，這些都須尊重專業審查，市府也會嚴格把關。

高雄市工務局今天新聞稿指出，對於部分民眾與團體要求市府工務局撤銷對國賓危老重建案的容積獎勵，及對該案的安全性及合法性提出質疑，工務局強調完全依法依規審查。

工務局表示，經查，高雄國賓飯店建築物先前曾有2次評估報告，第1次是業者於民國109年為辦理建築物公共安全檢查，委託高雄市建築師公會進行建築物耐震初評，評估報告的危險度總評估分數R值26.87分。

第2次是業者為辦理該棟建築物危老重建申請，自行於111年依危老重建條例委託台北市結構工程工業技師公會進行耐震初評，評估危險度總評估分數R值52.45分，大於45分，符合危老重建標準。

市府工務局鑑於前2次評估結果有所差異，為求慎重，委請「台灣省結構工程技師公會」重新評估高雄國賓飯店建築物耐震初評，評估結果危險度總評估分數R值為53.08分，大於45分，已達危老重建標準。

工務局說明，台灣省結構工程技師公會指出，建築物有較特殊的中間軟弱層行為，應以第4樓斷面計算其抗震能力才符合整棟建築物的評估。部分民眾與團體認為應以1樓為基準層做耐震評估，並不正確。

對於公開鑑定報告，工務局表示，依政府資訊公開法，本就可供關係人閱覽，此案歡迎民眾閱覽，再次呼籲民眾應對專業與事實進行討論，勿不實指控。

工務局並強調，此案依法提出申請，受理後除依危老重建條例規定核定容積，尚須經都市設計審議、交通影響評估及環評等法定程序，市府也會依據專業報告與事實進行審查，層層把關。