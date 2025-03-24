快訊

陶晶瑩遭曾國城醉後強壓索吻 藍心湄還原過程「1舉動」解圍

台中北屯建案傳工人墜落腦出血 警消吊掛救出送醫

「生活有妳更美好！」老虎伍茲認愛 熱戀川普前媳婦

月光山步道路基流失廢止 林保署：不影響「旗靈縱走」通行

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
月光山步道擋土牆因地滑造成裂開，隨時有倒塌可能。圖／林業及自然保育署提供
月光山步道擋土牆因地滑造成裂開，隨時有倒塌可能。圖／林業及自然保育署提供

高雄市美濃區的月光山步道在2021年8月間受到盧碧風災影響，造成0.1k至1.3k間路面毀損、擋土牆傾斜、部分路基流失，林業及自然保育署委託專業單位監測，發現持續有地滑等現象，經各界現勘討論後，決定即日起廢止步道。林保署說，不影響「旗靈縱走」山徑通行。

高雄市美濃區的月光山，標高649公尺，已廢止的月光山步道來回約2小時，可順道造訪旗尾山、克孝峰及雙峰山，一天即可登高小百岳及飽覽農田景色。

「旗靈縱走」是旗山、美濃登山健走熱門景點，由高雄旗山區旗尾山至美濃區靈山這段稜脈，沿途有裸岩瘦稜和不亞於百岳的壯觀景緻。

林保署說，年來委託國立成功大學防災研究中心協助監測月光山步道，發現該區域為順向坡潛勢區及土石流潛勢溪流集水區坡面的一部分，並有持續地滑現象。

林保署表示，經相關專家學者、鄰近機關社區、登山社團代表現勘審議討論後，確認無其他適合路線可替代原步道，且月光山步道廢止後不影響「旗靈縱走」山徑通行，即日起依「林業及自然保育署自然步道設置及管理要點」廢止步道。

月光山步道路基流失、路面毀損，林業及自然保育署委託專業單位監測，發現持續有地滑等現象，經各界現勘討論後，決定即日起廢止步道。圖／讀者提供
月光山步道路基流失、路面毀損，林業及自然保育署委託專業單位監測，發現持續有地滑等現象，經各界現勘討論後，決定即日起廢止步道。圖／讀者提供

美濃 高雄市

延伸閱讀

彰化二林市區出現天坑直徑3公尺 路基嚴重淘空管制通行

竹市南大路水管破掏空卡住垃圾車 拚25日復通行

響應國際森林日 雲林口湖種下364棵耐風抗旱樹

花蓮保育水雉 玉里鎮公所與林保署將簽MOU

相關新聞

月光山步道路基流失廢止 林保署：不影響「旗靈縱走」通行

高雄市美濃區的月光山步道在2021年8月間受到盧碧風災影響，造成0.1k至1.3k間路面毀損、擋土牆傾斜、部分路基流失，...

屏東縣枋山鄉出現咬人鼬獾 屏東今年第3例鼬獾狂犬病

屏東縣枋山鄉楓港村3月17日晚間通報有民眾遭鼬獾咬傷，該鼬獾送檢結果為狂犬病陽性，這是枋山鄉今年發生第2例野生動物狂犬病...

春天幸福小旅行／澎湖魅力海島 處處都有故事

澎湖縣透過「澎湖好行」串聯北環線、湖西線與澎南線三大路線，讓旅客輕鬆搭乘大眾運輸，穿梭於玄武岩奇景、百年聚落與藍海交織的...

春天幸福小旅行／馬祖藍調時光 悠然體驗慢生活

在全球永續觀光趨勢逐漸抬頭之際，馬祖結合山海美景與人文特色，打造生態、文化、低碳的綠色旅遊模式。

左營大路路燈「碰」巨響現火花 台電：獼猴誤觸變壓器停電6秒　

高雄市左營區左營大路一處路燈的變電箱，今天上午7時許突然傳出「碰」一聲巨響。台電說，經派人到場檢修，發現是因為獼猴觸碰路...

害高雄左營大路402戶停電6秒 肇禍元凶是牠當場觸電亡

高雄市左營區左營大路今天上午7時57分許發生402戶短暫停電約6秒鐘的突發狀況，台電事後查證，原來是獼猴搞鬼，當時獼猴碰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。