月光山步道路基流失廢止 林保署：不影響「旗靈縱走」通行

高雄市美濃區的月光山步道在2021年8月間受到盧碧風災影響，造成0.1k至1.3k間路面毀損、擋土牆傾斜、部分路基流失，林業及自然保育署委託專業單位監測，發現持續有地滑等現象，經各界現勘討論後，決定即日起廢止步道。林保署說，不影響「旗靈縱走」山徑通行。

高雄市美濃區的月光山，標高649公尺，已廢止的月光山步道來回約2小時，可順道造訪旗尾山、克孝峰及雙峰山，一天即可登高小百岳及飽覽農田景色。

「旗靈縱走」是旗山、美濃登山健走熱門景點，由高雄旗山區旗尾山至美濃區靈山這段稜脈，沿途有裸岩瘦稜和不亞於百岳的壯觀景緻。

林保署說，年來委託國立成功大學防災研究中心協助監測月光山步道，發現該區域為順向坡潛勢區及土石流潛勢溪流集水區坡面的一部分，並有持續地滑現象。