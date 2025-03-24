屏東縣枋山鄉出現咬人鼬獾 屏東今年第3例鼬獾狂犬病

屏東縣枋山鄉楓港村3月17日晚間通報有民眾遭鼬獾咬傷，該鼬獾送檢結果為狂犬病陽性，這是枋山鄉今年發生第2例野生動物狂犬病，也是今年恆春半島第3例，屏東縣政府將在3月31日在枋山鄉加開狂犬病疫苗注射場次，呼籲飼主攜帶家中犬貓前往接種。

屏東縣動物防疫所與枋山鄉公所配合將在3月31日上午10點半至中午12點在楓港老人活動中心與下午1點半至3點在枋山農會枋山辦事處免費施打犬貓狂犬病疫苗，請枋山鄉及周邊鄉鎮民眾把握機會，攜帶家中犬貓前往補強施打狂犬病疫苗，守護你我家人及毛孩安全。

屏東縣動物防疫所表示，屏東縣有13個鄉鎮是狂犬病陽性區，其中有7個鄉鎮發生過確診狂犬病的鼬獾抓咬傷人案件，若民眾不慎遭疑似狂犬病動物抓咬傷，請用肥皂、清水沖洗並以優碘消毒傷口後盡速就醫，主動告知醫師以利診斷處置，若發現死亡鼬獾、白鼻心、食蟹獴等食肉目野生動物，請通報動物防疫所送驗，相關資訊電洽08-7224109，或上「屏東縣動物防疫所官網-狂犬病專」查詢。

屏縣動物防疫所指出，近年野生動物狂犬病疫情持續擴散，狂犬病是人畜共通傳染病，發病後死亡率達100%，請民眾提高警覺，遵守「二不一要」原則，不接觸野生動物、不棄養寵物、每年帶犬貓及食肉目動物接種狂犬病疫苗，預防狂犬病，未依規定為犬貓完成狂犬病疫苗施打者將依「動物傳染病防治條例」處3萬元以上15萬元以下罰鍰。