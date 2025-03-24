屏東牛稠溪淨溪活動 河岸清出380公斤垃圾

屏東縣政府響應聯合國「世界水資源日」，22日舉辦淨溪活動，號召民間企業及社區環保志工，清理屏東市牛稠溪旁堤防。近百名志工參與，清出計380公斤垃圾。

為響應聯合國「世界水資源日」，縣府22日舉辦淨溪活動，號召民間企業及社區環保志工，在屏東市牛稠溪旁堤防清理環境。縣府水利處及環保局人員於休假日熱情參與，更吸引近百名志工踴躍報名參加。

屏東縣長周春米呼籲，河川排水環境保護需大家長期投入，每個人只要從日常生活做起，不亂丟垃圾、珍惜資源做好垃圾分類，隨手就能為地球盡一份心力，讓河川更乾淨、環境更美好。

參與活動志工紛紛表示，透過實際行動，不僅讓牛稠溪變得更乾淨，也讓自己更深刻理解環境保護重要性。有附近居民表示，希望未來能有更多類似活動，讓更多人關注生態環保，共同守護美麗家園。

水利處今天新聞稿表示，活動在近百名志工努力下，從河岸及堤防旁清理出大量塑膠瓶、玻璃碎片、廢棄家電及雜物，經統計有廢輪胎30公斤、可回收物120公斤，及一般垃圾230公斤。

依水利處資訊，牛稠溪排水源自長治鄉崙上社區，流經屏東市於台1線牛稠溪橋上游與萬年溪匯合，於屏189昌農橋與六塊厝排水支線匯合後，流入高屏溪，主流長度為14.854公里，集水區總面積約5721公頃。

水利處說明，河川是維繫生態與民眾生活品質重要資產，牛稠溪排水作為屏東市區重要水體，縣府每年汛期前會辦理牛稠溪排水全線清疏工程，及不定期派開口契約廠商巡檢清除非法棄置垃圾，避免病媒蚊孳生傳染登革熱。

水利處指出，近年來河岸遭民眾隨意棄置垃圾日益嚴重，縣府環保局利用科技執法針對河堤、堤防、溪邊等熱點加強取締非法棄置及焚燒垃圾，統計民國110年起至114年2月止，運用科技執法遠端監控系統告發共890件、裁罰金額高達新台幣165萬元。

水利處提及，縣府除加強巡檢、稽查告發處分外，舉辦淨溪行動，希望透過民眾集體力量及公民意識改善溪流環境，共同行動守護牛稠溪，未來縣府將持續推動環保教育與淨溪行動，並與社區及企業加強合作，讓守護河川成為全民運動，確保水資源及環境永續發展。