春天幸福小旅行／澎湖魅力海島 處處都有故事

澎湖縣透過「澎湖好行」串聯北環線、湖西線與澎南線三大路線，讓旅客輕鬆搭乘大眾運輸，穿梭於玄武岩奇景、百年聚落與藍海交織的祕境之間。每條路線都蘊藏著澎湖獨特的生態、人文與歷史故事，值得旅客細細品味。

澎湖縣縣長陳光復指出，澎湖擁有絕美的海洋景觀，為推動綠色旅遊，提供旅客以低碳方式探索澎湖之美，更持續優化無障礙交通服務，讓銀髮族、親子及青壯年、背包客都能輕鬆體驗這片純淨海域。誠摯邀請大家搭乘澎湖好行，深入探索群島的永續魅力，珍愛這片得天獨厚的海上祕境。

北環線 外垵三仙塔 俯瞰漁村的鎮煞奇景

外垵三仙塔是古人依風水概念建造的三座鎮煞石塔，以可庇佑村莊聞名。站在高處，能俯瞰整座外垵漁村，感受漁村純樸悠閒的氛圍。黃昏時分，夕陽餘暉映照石塔與海灣，是欣賞澎湖海景的最佳地點，更是攝影愛好者的私房祕境。

●交通：澎湖好行北環線／外垵站

二崁聚落 穿越時光的閩式村落

走進二崁聚落，彷彿穿越時光，這裡是傳統聚落保存區，不僅保留石磚紅瓦所建造的閩南式古厝，更有濃厚的古樸氣息，腳下不是柏油路，而是在地的玄武岩石片。尋訪具備文化特色的主題展館、褒歌風韻及古厝，讓旅人得以窺探澎湖庶民生活、民俗信仰等傳統聚落生活紋理。

●交通：澎湖好行北環線／二崁站

澎南線 風櫃洞 海潮與風的交響樂章

這裡是最受歡迎的自然景觀之一，站在懸崖邊，聆聽海浪與風的對話。在海浪長年侵蝕下，風櫃洞因澎湖特有玄武岩柱狀節理，形成壯觀的海蝕溝與海蝕洞。海水漲潮時，海浪灌入洞穴，內部空氣受擠壓，會發出「呼—呼—」聲響，宛如古時風箱鼓風爐的聲音，被稱為「風櫃聽濤」。

●交通：澎湖好行澎南線／風櫃洞站

蛇頭山 俯瞰馬公港的歷史軍事要塞

蛇頭山雖不在「台灣好行澎南線」的路線上，但是特別推薦給旅客的景點。蛇頭山座落於風櫃北側海岸，海拔僅20公尺，卻是歷史上的軍事重地，荷蘭人曾在此築紅毛城，後成為清朝與日治時期重要防禦據點。登上山頂，可遙望馬公港與海天交界，當微風輕拂，所有疲憊隨之消散，留下的是對這片土地的珍惜。

●交通：非澎湖好行路線 可租車前往

湖西線 澎湖生活博物館 海島文化的百年記憶

博物館以「澎湖生活、文化、地方史及生態」為主軸，展示澎湖的漁業文化、傳統聚落發展與民俗信仰。遊客可透過標本、文獻、互動多媒體與縮景模型認識海島文化，更能親手觸摸澎湖特有的玄武岩模型、了解潮間帶生態，走進澎湖的百年故事。

●交通：澎湖好行湖西線／澎湖生活博物館站

北寮奎壁山 澎湖版的「摩西分海」

奎壁山擁有少見的陸連島地形，當海水退潮時，會出現一條S型礫石步道，將奎壁山與海上的赤嶼相連，彷彿「摩西分海」的奇景。這條步道每天僅在退潮時短暫浮現，想要踏上海上秘境的旅人，務必查詢潮汐時間，以免錯失良機。

●交通：澎湖好行湖西線╱奎壁山站