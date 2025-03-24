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春天幸福小旅行／馬祖藍調時光 悠然體驗慢生活

聯合報／ 記者許凱婷／台北即時報導
馬祖的「藍眼淚」是旅客必訪的景點。圖／連江縣政府提供
馬祖的「藍眼淚」是旅客必訪的景點。圖／連江縣政府提供

在全球永續觀光趨勢逐漸抬頭之際，馬祖結合山海美景與人文特色，打造生態、文化、低碳的綠色旅遊模式。

為了讓旅客能深度體驗馬祖的自然之美，馬祖縣府以「馬祖藍調時光系列活動」為主軸，融合跳島玩法，規畫出充滿創意與多元感受的遊程，並推薦「台灣觀光100亮點」的三大景點—北竿大坵島、莒光坤坵沙灘與探索地質公園的千年奇景，體驗馬祖的魅力，而夜晚海面上閃耀的「藍眼淚」，更是旅人一定要探訪的絕美奇景。

連江縣縣長王忠銘指出，馬祖是座擁抱自然、蘊含人文歷史的海上祕境，四處都是大自然的傑作。為了在發展觀光的同時，保有最純粹的美，我們堅持以永續旅遊為目標，推動環保標章認證，鼓勵旅宿、旅行業共同實踐綠色旅遊理念，讓旅客在低碳、永續的環境中，深度體驗馬祖的魅力。我們期盼，馬祖不只是讓人來過一次的觀光地，而是讓旅人一來再來、深深愛上的第二個家。

北竿鄉  大坵島 無人島與梅花鹿共舞

提到馬祖最具生態特色的景點，北竿的大坵島絕對名列前茅。這座曾經繁華、如今已成為梅花鹿天堂的島嶼，更是馬祖唯一可登島遊覽的無人島。島上擁有數百隻野放梅花鹿，牠們悠然穿梭於林間，成為島上的最佳「代言人」。

遊客可沿著長約400至500公尺的大坵生態步道漫步，一路欣賞豐富的自然景觀，偶遇可愛的梅花鹿，感受與動物共存的寧靜氛圍。此外，這裡仍保留著昔日軍事設施，見證過去的戰地歷史。夏季更是燕鷗的棲息地，讓這座島嶼增添更多生態看點。

●交通資訊：搭機至南竿機場→轉搭海線公車至福澳碼頭→轉搭船至大坵島

莒光鄉  坤坵沙灘 罕見的方塊海奇觀

想見識世界級的自然奇景？馬祖的坤坵沙灘擁有全球僅兩處能見的「方塊海」，成為旅人必訪的夢幻景點。位於莒光鄉西莒島西北方，沙灘與潮間帶相連，大退潮時甚至可步行至外海的蛇島（又稱蛇山）。

方塊海的形成，是因為蛇島獨特的地形，使海浪被一分為二，潮汐交會時產生方形的波浪排列，宛如大自然的藝術畫布，尤其在日出或黃昏時，更顯神祕與震撼。純淨的海岸線不僅擁有無敵海景，還提供豐富潮間帶生態探索，適合親子遊客一同發掘生態奧妙。

●交通資訊：搭機至南竿機場→轉乘海線公車至福澳港→搭乘前往西莒的航班→可搭乘台灣好行前往

馬祖 地質公園 全台首座跨時空奇景

馬祖不僅擁有豐富戰地文化與海上風光，更蘊藏千萬年地質奇觀。馬祖地質公園是全台第一座依據地質法公告的地質公園，涵蓋四鄉五島共10個景觀區，每一處都是大自然鬼斧神工的結晶。

位於南竿仁愛村的官帽山景觀區，匯集了北海坑道、大漢據點及鐵堡等軍事歷史遺跡，融合地質景觀與人文故事。而東引鄉的羅漢坪，則以海蝕地形與三種不同顏色岩層構成的「三色石」聞名，這些地質奇景經歷數千萬年的變遷，為旅人提供了跨越時空的地質探索之旅。

●交通資訊

官帽山：搭機至南竿機場→轉搭山線公車至遊客中心

三色石：至基隆港搭船前往東引的航班→搭乘台灣好行公車前往

北竿大坵島已成為無人島生態祕境，旅客可登島探訪可愛的梅花鹿。圖／連江縣政府提供
北竿大坵島已成為無人島生態祕境，旅客可登島探訪可愛的梅花鹿。圖／連江縣政府提供
馬祖地質公園涵蓋四鄉五島共10個景觀區。圖／連江縣政府提供
馬祖地質公園涵蓋四鄉五島共10個景觀區。圖／連江縣政府提供
蛇島地形獨特，潮汐交會時產生方形的波浪排列。圖／連江縣政府提供
蛇島地形獨特，潮汐交會時產生方形的波浪排列。圖／連江縣政府提供
連江縣縣長王忠銘指出，馬祖是座擁抱自然、蘊含人文歷史的海上祕境，四處都是大自然的傑作。 圖／連江縣政府提供
連江縣縣長王忠銘指出，馬祖是座擁抱自然、蘊含人文歷史的海上祕境，四處都是大自然的傑作。 圖／連江縣政府提供

奇景 梅花鹿 馬祖

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