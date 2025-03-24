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智慧治理成全球趨勢 高雄智慧城市展吸引15城市首長來訪

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
睽違3年，斯洛伐克布拉提斯拉瓦省長德若巴（Juraj Droba）再度來高雄參訪，拜會高雄市長陳其邁。圖／高市行政處提供
睽違3年，斯洛伐克布拉提斯拉瓦省長德若巴（Juraj Droba）再度來高雄參訪，拜會高雄市長陳其邁。圖／高市行政處提供

高雄智慧城市展22日圓滿落幕，此次共吸引18個國際城市參展，其中15個訪團由市長及副市長親自率隊，波蘭波茲南市、韓國高陽市更進一步與高雄簽署城市合作備忘錄。市長陳其邁表示，發展智慧城市提升治理效能是世界趨勢，將持續深耕、交流，創造更多合作機會。

行國處指出，高雄姊妹市斯洛伐克布拉提斯拉瓦省及史瓦帝尼姆巴巴內市在內，2025高雄智慧城市展迎來18個國際城市訪團，多位國際城市首長率團出席為期3天的活動，擔任論壇講者分享治理經驗，另觀摩高雄的智慧城市應用方案，深入了解淨零及數位領域轉型成果。

布拉提斯拉瓦省長德若巴（Juraj Droba）2022年率團訪高，與高雄簽署夥伴城市協定。他表示，此行會同布拉提斯拉瓦省佩濟諾克（Pezinok）市長Roman Macs、斯洛伐克科技大學副校長Maximilian Stremy等人來訪，希望促成智慧城市領域、教育與大學學術合作。

姆巴巴內市長姆孔達（Thulani Mkhonta）拜會副市長李懷仁，他感謝高市府協助提供史籍英語教師任教機會，更提及史籍教師對高雄的優異環境與市政建設發展感到驚嘆，稱讚高雄是個美好的城市。

此外，友邦姊妹市貝里斯訪團對智慧防災獎項的無人機系統感興趣，市府協助媒合參展廠商接洽研議合作。行國處長張硯卿表示，今年智慧城市展呈現高雄數位轉型成果，未來將持續透過國際展會及城市大型活動，強化高雄與國際城市的夥伴關係。

印度泰倫迦納邦、波蘭格丁尼亞市率團訪高，探討多元領域合作。圖／高市行政處提供
印度泰倫迦納邦、波蘭格丁尼亞市率團訪高，探討多元領域合作。圖／高市行政處提供
友邦姊妹市史瓦帝尼姆巴巴內市長姆孔達（Thulani Mkhonta）、貝里斯市長瓦格納（Bernard Wagner）訪高。圖／高市行政處提供
友邦姊妹市史瓦帝尼姆巴巴內市長姆孔達（Thulani Mkhonta）、貝里斯市長瓦格納（Bernard Wagner）訪高。圖／高市行政處提供

教師 斯洛伐克 智慧城市 波蘭 陳其邁 高雄市

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