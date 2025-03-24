農民鍾清泰 友善種百香果

高屏地區百香果正值產季，屏東縣九如鄉農友鍾清泰種植百香果採友善耕作、不用除草劑，地面留草保水保肥，合理化施肥，種出來百香果酸甜比恰到好處，受消費者青睞，在北農拍賣超搶手，價格經常名列前茅。

高屏地區百香果9月下旬到10月底栽植，2月到6月上旬採收，剛好與南投百香果產期錯開，鍾清泰百香果面積約0.7公頃，採溫網室栽培，百香果結果枝距整齊，下方用網袋整備，接收成熟落果，因採友善耕作，果園地面還保留粉色醋漿草。

「高屏氣候得天獨厚，冬季少雨又暖和」，鍾清泰說，百香果怕雨水，高屏地區冬季溫度很適合，唯一缺點就是熱帶作物，需強光、長日照，會利用電照補足。

市面百香果品種約10種，鍾清泰種植的是台農一號，成熟時果皮會從綠色轉變紫色，口感微酸甜，又有香氣，是市場主流。

鍾清泰說，他採合理化施肥，草生栽培，病蟲害防治，不使用農藥，配合幼蟲燈、隔離網、使用有益菌等防治方式，園區每15天檢測一次， 農藥都零檢出；他的果園免費開放參訪，參訪者可用水彩筆幫百香果授粉，體驗一日農夫的辛勞，也能了解蜜蜂重要性。

九如農會總幹事龔泰文說，鍾清泰曾是九如鄉農會花卉產銷班前班長，他重視土地管理、生態、園區乾淨，分級包裝做得很棒，最近他的百香果連續在北農一市、二市、三市拍出每公斤200元以上，勇奪3市第1，九如鄉農會與有榮焉。