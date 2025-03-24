聽新聞
0:00 / 0:00

農民鍾清泰 友善種百香果

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣九如鄉農友鍾清泰友善耕作百香果，不用除草劑，地面留草保水保肥，合理化施肥，種出來的百香果在拍賣市場超搶手。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉農友鍾清泰友善耕作百香果，不用除草劑，地面留草保水保肥，合理化施肥，種出來的百香果在拍賣市場超搶手。記者劉星君／攝影

高屏地區百香果正值產季，屏東縣九如鄉農友鍾清泰種植百香果採友善耕作、不用除草劑，地面留草保水保肥，合理化施肥，種出來百香果酸甜比恰到好處，受消費者青睞，在北農拍賣超搶手，價格經常名列前茅。

高屏地區百香果9月下旬到10月底栽植，2月到6月上旬採收，剛好與南投百香果產期錯開，鍾清泰百香果面積約0.7公頃，採溫網室栽培，百香果結果枝距整齊，下方用網袋整備，接收成熟落果，因採友善耕作，果園地面還保留粉色醋漿草。

「高屏氣候得天獨厚，冬季少雨又暖和」，鍾清泰說，百香果怕雨水，高屏地區冬季溫度很適合，唯一缺點就是熱帶作物，需強光、長日照，會利用電照補足。

市面百香果品種約10種，鍾清泰種植的是台農一號，成熟時果皮會從綠色轉變紫色，口感微酸甜，又有香氣，是市場主流。

鍾清泰說，他採合理化施肥，草生栽培，病蟲害防治，不使用農藥，配合幼蟲燈、隔離網、使用有益菌等防治方式，園區每15天檢測一次， 農藥都零檢出；他的果園免費開放參訪，參訪者可用水彩筆幫百香果授粉，體驗一日農夫的辛勞，也能了解蜜蜂重要性。

九如農會總幹事龔泰文說，鍾清泰曾是九如鄉農會花卉產銷班前班長，他重視土地管理、生態、園區乾淨，分級包裝做得很棒，最近他的百香果連續在北農一市、二市、三市拍出每公斤200元以上，勇奪3市第1，九如鄉農會與有榮焉。

北農 屏東縣 農會

延伸閱讀

嘉義老婦農藥中毒疑雲 檢警解剖服食有機溶劑亡

嘉義老婦疑農藥中毒亡 檢警19日將解剖查死因

農藥所技轉蟎靈光驚艷國外 無害蜜蜂只殺農民大敵

嘉縣8旬婦疑農藥中毒不治 檢警相驗將調病歷釐清死因

相關新聞

農民鍾清泰 友善種百香果

高屏地區百香果正值產季，屏東縣九如鄉農友鍾清泰種植百香果採友善耕作、不用除草劑，地面留草保水保肥，合理化施肥，種出來百香...

藍眼淚季節熱潮帶動 清明連假馬祖訂房率突破6成

連江縣政府今天表示，推測是4月開始的藍眼淚季節，帶動地區觀光旅遊及訂房率，清明連假的平均訂房率已突破6成，訂房情形以前3...

連鎖豬排店「小強」餐桌爬竄…至少罰3萬 苦主：店員徒手抓挺猛

高鐵新左營站一家連鎖豬排店有「小強」在餐桌上出沒，過程全被消費者用手機錄下。高市衛生局獲報前往稽查，現場沒看見蟑螂，但業...

百香果正值產季 屏東農友友善耕作果菜拍賣市場超搶手

高屏地區的百香果正值產季，屏東縣九如鄉農友鍾清泰種植百香果採友善耕作、不用除草劑，地面留草保水保肥，合理化施肥，種出來百...

「最美魚市場」開店前2小時就湧人潮 停車位不足成隱憂

「全台最美魚市場」鼓山魚市場由國揚集團漢來物業進駐並改名為「新濱町海洋廚房」，昨天重新開幕吸引大量人潮，今天開幕第2天仍...

草地觀星音樂會首發場 新人在家鄉星空下見證浪漫幸福

屏東縣政府配合恆春建城150周年推出「來恆春擁抱宇宙」系列活動，首發草地觀星音樂會昨22日晚在最南端鵝鑾鼻燈塔登場，50...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。