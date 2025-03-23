藍眼淚季節熱潮帶動 清明連假馬祖訂房率突破6成

連江縣政府今天表示，推測是4月開始的藍眼淚季節，帶動地區觀光旅遊及訂房率，清明連假的平均訂房率已突破6成，訂房情形以前3天較為顯著。

連江縣交通旅遊局發布新聞稿表示，隨著天氣逐漸回暖，許多人做好出遊的計畫。經觀光署調查統計，清明連假的平均訂房率已突破6成。

交旅局表示，目前正推出「馬祖藍調時光系列活動」，3月29日至4月4日舉辦以藍調音樂、舒心體驗、療癒美食、趣味遊戲為主題打造的藍調時光市集。

交旅局表示，4月底起至6月間除了有追淚追星達人體驗，將安排馬祖在地達人領團，帶領大家實地走訪4鄉5島感受藍眼淚與星光交織的馬祖浪漫夜外，還有婚紗攝影補助，希望打造馬祖成為婚紗攝影基地。