連鎖豬排店「小強」餐桌爬竄…至少罰3萬 苦主：店員徒手抓挺猛

高鐵新左營站一家連鎖豬排店有「小強」在餐桌上出沒，過程全被消費者用手機錄下。高市衛生局獲報前往稽查，現場沒看見蟑螂，但業者坦承影片內容屬實，將依規定裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

一名消費者在Threads發文表示，昨在高鐵左營站二樓一家豬排餐用餐，吃完最後一口飯發現有蟑螂在醬料區移動，當下店員收走餐盤後用手抓蟑螂，「挺猛的」，最後業者免除一成服務費。有網友回應，這麼不衛生，竟然才免除服務費。也有人說，以後不敢再吃這家餐廳。

衛生局表示，今早依食品良好衛生規範準則查察，現場未見蟑螂蹤跡，惟業者坦承影片內容屬實，依據高雄市公共飲食場所衛生管理辦法第8條暨食品安全衛生管理法第47條規定，裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局現場查察，業者定期委託合格病媒防治施作，並自行清消，且有投保產品責任險。不過衛生局人員也發現，冷凍冷藏食材未覆蓋、員工物品未分區放置等缺失，已要求業者限期改善，若未改善，將依食品安全衛生管理法第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。