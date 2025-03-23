韓國高陽市長訪高簽合作備忘 陳其邁：強化產業連結

高雄市政府與韓國高陽市昨天簽署城市合作備忘錄，高雄市長陳其邁表示，簽署備忘錄將強化雙方在智慧城市與產業連結，也盼參考高陽的會展經驗，提升城市競爭力。

陳其邁22日上午結束訪美行程，返台第1個行程就是與高陽市長李東奐的會晤，以及簽署合作備忘錄儀式。

陳其邁致詞表示，這次與高陽市簽署合作備忘錄，是兩市關係進展重要一刻；他也向李東奐分享這趟訪美參加輝達（NVIDIA）GTC 2025大會的收穫，包括最新機器人、自動駕駛及生成式AI技術。

陳其邁表示，不論是智慧城市或會展經濟，高陽市與高雄都有互相值得借鏡之處，簽署備忘錄將強化雙方在智慧城市與產業連結。

陳其邁也分享高雄發展演唱會經濟，表示透過智慧交通技術監控，即時疏運散場人流，未來不僅歡迎更多韓國藝人團體來高雄，也希望向高陽學習辦理大型活動經驗，並在智慧交通等領域進一步交流合作。

李東奐表示，希望未來與高雄持續交流智慧城市，一起創造更宜居、更有競爭力的城市；高陽市也希望學習台灣經驗，吸引更多產業進駐投資，此行也將參訪南部科學園區與亞灣新創園。

高雄市行政暨國際處長張硯卿表示，兩市市府團隊從去年初開始交流互動，高陽市團隊也在去年底到訪高雄，此次簽署合作備忘錄，象徵兩市友好關係近一步深化，未來將攜手促進實質合作。

韓國高陽市為人口逾百萬的特例市，距離首都首爾僅30分鐘車程，更擁有韓國最大國際展覽中心KINTEX，常年舉辦國際會議、商展及大型演唱會，尤其每3年1次的「高陽國際花卉博覽會」最為知名。