百香果正值產季 屏東農友友善耕作果菜拍賣市場超搶手

高屏地區的百香果正值產季，屏東縣九如鄉農友鍾清泰種植百香果採友善耕作、不用除草劑，地面留草保水保肥，合理化施肥，種出來百香果酸甜比恰到好處，受消費者青睞，果菜拍賣市場超搶手，九如鄉農會總幹事龔泰文說，拍賣價格經常名列前茅。

走進鍾清泰百香果園溫網室，地面滿滿酢漿草，他還特別保留粉色醋漿草，百香果結果枝距整齊，下方也用網袋整備，接收成熟百香果掉落，面積0.7公頃，種植百香果5年，他說，高屏地區百香果9月下旬到10月底栽植，2月到6月上旬採收，剛好與南投百香果產期錯開。

「高屏地區得天獨厚氣候冬季少雨又暖和」，鍾清泰說，這個時間最適合開花結果，百香果怕雨水，高屏地區冬季溫度很適合，唯一缺點就是熱帶作物，需強光、長日照，會利用電照補足。

鍾清泰說，市面上百香果品種10種，他種植的品種是台農一號，當成熟時會果品會從綠色轉變紫色，品嘗口感是微酸、甜，又有香氣，很適合消費者，是市場主流。

鍾清泰提到，採取合理化施肥，草生栽培，病蟲害防治，不使用農藥，以有機農業防治資材，配合物理防治，包括黃色砧板、幼蟲燈、隔離網、使用有益菌等。園區都有生產履歷，每15天檢測一次， 農藥零檢出。

「園區免費開放參訪，讓消費者多走入國產水果園！」鍾清泰說，讓參訪者以水彩筆幫百香果授粉，體驗一日農夫的辛勞，了解蜜蜂重要性，凡需要授粉的蔬菜水果大部分都是蜜蜂幫忙，環境若不好好珍惜，有天蜜蜂消失了授粉工作都要人工自己來。