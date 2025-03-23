「最美魚市場」開店前2小時就湧人潮 停車位不足成隱憂

「全台最美魚市場」鼓山魚市場由國揚集團漢來物業進駐並改名為「新濱町海洋廚房」，昨天重新開幕吸引大量人潮，今天開幕第2天仍新鮮感十足，上午10時30分許就有遊客在門口排隊想要入場，還沒到開店時間，場內31個停車格已停放近20輛車，高市海洋局說，建議民眾搭乘大眾交通工具前往。

新濱町海洋廚房昨天重新開幕吸引大批人潮，場內31格停車格為因配合開幕暫停開放，導致部分遊客抱怨「沒地方停車」。海洋局說，今天新濱町海洋廚房的場內停車格正常開放使用，外圍約有600個停車位，駕駛人可多利用。

附近的居民說，新濱町海洋廚房昨天12點開幕，因為有許多台、日美食進駐，許多遊客慕名而來，「昨天上午11點鐘就大排長龍」，人氣相當旺盛；部分遊客開車來到現場，發現原本位於場內的31個停車格因為開幕暫停開放，只好開到別的地方找停車位。

記者直擊，新濱町海洋廚房的入口今天一大早就有遊客排隊，排在最前面的民眾說，為了想吃「日本日乃屋咖哩」，今天上午10點半就來排隊。

一對帶小孩來排隊的年輕夫妻說，新濱町海洋廚房的停車格僅有30多個，所以今天把車停在外圍的停車場，再步行約10分鐘抵達。

另一名在排隊的男子說，新濱町海洋廚房才剛開幕，昨晚看很多網紅來拍片，說有15家日本與台灣的美食餐廳，他出於好奇心就想來看看，但還沒決定要吃什麼。