高雄7區漁會漁民小組長及會員代表 改選作業昨順利完成
高雄市興達港、永安、彌陀、梓官、高雄、小港及林園等7個區漁會，昨天下午5時許順利完成每4年一次的漁民小組及會員代表改選開票統計作業，高市海洋局長黃登福說，經統計本次計85個投開票所，共選出161位漁民小組長及274位會員代表，當選名單將依規定在各投開票所及漁會公布。
黃登福表示，選舉當日7個區漁會各投開票所在投票、開票過程中，均無特殊狀況發生，在當地警察人員協助維持秩序下，也無發現不法情事，各地投開票所選務工作在昨天下午5時許，皆陸續順利開票完畢。
海洋局說，各漁會將在今年4月7日前召開會員代表大會，選出新屆次理事、監事及出席上級漁會代表，並將在4月16日前召開理、監事會，分別選舉理事長及常務監事，遴聘總幹事，完成漁會屆次選舉工作。
海洋局表示，本次漁會選舉動員區公所、學校、戶政、地政及警政等人員擔任各投開票所指導員、監票員，及警員維持各投開票所安全秩序。感謝區漁會、各單位人員；另也感謝檢調、警察及政風單位通力合作，防範金錢、暴力介入，讓選務工作順利進行。
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