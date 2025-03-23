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望安跳島半馬嘉年華 逾500選手為澎湖觀光季暖身

中央社／ 澎湖縣23日電

2025「春季望安跳島半馬嘉年華」活動，今天在望安登場，500多名選手跑環島，沿途欣賞望安小鎮美麗海島風情，更為即將登場觀光季暖身。

由觀光署澎湖國家風景區管理處舉辦的「春季望安跳島半馬嘉年華」活動，今天上午7時在望安綠蠵龜觀光保育中心前廣場，由交通部觀光署旅遊推廣組長黃怡平、行政院南部聯合服務中心副執行長陳慧玲、澎管處長郭振陵、望安代理鄉長洪棟霖等人，共同鳴笛後開跑，場面壯觀。

來自台澎563名跑者，其中還有來自美國、日本、新加坡、馬來西亞、北愛爾蘭等共計13名國際跑者參賽，今天清晨5時許就從馬公港搭乘快艇前往望安島，在簡單熱身操後，依序由「21K半馬組」、「10K健跑組」、「6K休閒組」分別起跑，用雙腳沿著海岸線環島道路來感受望安海島小鎮湛藍海洋、黃金沙灘與碧綠草原等風情。

澎湖惠民醫院今天也攜手羅東聖母醫院為醫院重建而跑，參賽選手以450元加購吉祥物－平安龜撲滿，作為澎湖惠民醫院重建計畫基金。

澎管處表示，「菊島澎湖跨海馬拉松」已邁入第8屆，秉持國際化、經典傳承與永續發展精神，成為澎湖秋冬季重要指標賽事；今年持續舉辦第2屆的望安跳島半馬嘉年華活動，同步與在地產業合作推出觀光套裝遊行程外，每個參賽選手還可獲贈望安文石限定的印章與在地特有的爆米花球、手工黑糖發糕等，為跑旅留下美好印記與回憶。

澎湖 環島 馬來西亞

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