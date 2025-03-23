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草地觀星音樂會首發場 新人在家鄉星空下見證浪漫幸福

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
來恆春擁抱宇宙觀星活動在鵝鑾鼻燈塔草地舉辦。圖／屏東縣政府提供
來恆春擁抱宇宙觀星活動在鵝鑾鼻燈塔草地舉辦。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府配合恆春建城150周年推出「來恆春擁抱宇宙」系列活動，首發草地觀星音樂會昨22日晚在最南端鵝鑾鼻燈塔登場，500多名民眾在星空大使及志工協助導覽下暢遊星海，還有一對剛登記結婚新人，他們沒有大宴賓客，卻請來滿天星星做見證，更加浪漫。

鵝鑾鼻燈塔是國內光力最強的燈塔，有「東亞之光」的美譽，利用燈光旋轉周間秒差觀星，被列為屏東10大觀星場域之一。

屏東星空大使施世治率天文協會志工提供專業望遠鏡在現場導覽，包括經緯儀式望遠鏡，可以看和恆春建城跨越150光年相遇的金牛座畢宿星團，以及赤道儀望遠鏡、大口徑DOB望遠鏡，適合觀賞木星條紋、大紅斑及太陽系四大衛星，還有四組智慧攝星儀，能用手機拍攝深空天體，參加群眾中有不少外縣市，最遠從台北專程來，也有人臨時看到活動來參加，現場湧入逾500人。

屏大附小是屏東縣內天文聯盟學校之一，此次他們支援9座望遠鏡協助辦理，學校「追星艦隊」社團也到現場參加。學校研究室主任丘雪琪說，該校推動天文教育超過20年，列為校訂課程，小一到小六每學期至少上4堂天文課，小四以上參加40小時培訓還可成為導覽解說員，近年協助縣府舉辦天文活動從事社區服務，讓孩子們從中學習。

其中一對特別星友，他們是剛結婚的新人，新郎倌是屏東人，新娘子因媽媽是恆春女兒，也有一半屏東血緣，二人在北部工作認識三年，今年決定攜手共伴一生，農曆年過後剛完成結婚登記。新娘子說她往年回恆春外婆家度假，從沒注意到恆春有美麗的星空，看到縣府舉辦觀星活動覺得很棒，喜愛大自然的二人決定在家鄉星空下見證浪漫婚約，留下永恆的紀念。

屏東縣政府貼心為二人準備鑽石造型汽球，在眾人祝福聲中交換婚戒，活動結束後幫忙分送喜糖分享喜悅，為活動增添驚喜。

「來恆春擁抱宇宙」系列活動每月都有不同觀星主題，首波配合金牛座畢宿星團最佳觀賞期，3月22日、3月29日、4月19日、4月26日四個周六晚間舉辦「在鵝鑾鼻霸佔星星」草地觀星音樂會，每場限額500人參加，3月5日開放線上報名，2000個名額不到5天就額滿。

屏東縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭說，恆春半島以大山大海及豐富的自然生態聞名，屏東縣10大觀星場域中恆春半島就占9處，近年縣府陸續推動觀星天文活動，吸引不少人追著星星而來，星空旅遊隱隱成形，未來民眾到恆春半島旅遊又多了新的體驗選項。

來恆春擁抱宇宙觀星活動在鵝鑾鼻燈塔草地舉辦。圖／屏東縣政府提供
來恆春擁抱宇宙觀星活動在鵝鑾鼻燈塔草地舉辦。圖／屏東縣政府提供
新人在星空下見證愛情。圖／屏東縣政府提供
新人在星空下見證愛情。圖／屏東縣政府提供
來恆春擁抱宇宙觀星活動在鵝鑾鼻燈塔草地舉辦。圖／屏東縣政府提供
來恆春擁抱宇宙觀星活動在鵝鑾鼻燈塔草地舉辦。圖／屏東縣政府提供
屏大附小是屏東縣內天文聯盟學校之一，此次他們支援9座望遠鏡協助辦理，學校「追星艦隊」社團也到現場參加。圖／屏東縣政府提供
屏大附小是屏東縣內天文聯盟學校之一，此次他們支援9座望遠鏡協助辦理，學校「追星艦隊」社團也到現場參加。圖／屏東縣政府提供
現場準備望遠鏡供民眾觀賞。圖／屏東縣政府提供
現場準備望遠鏡供民眾觀賞。圖／屏東縣政府提供
民眾興奮觀星。圖／屏東縣政府提供
民眾興奮觀星。圖／屏東縣政府提供
來恆春擁抱宇宙觀星活動在鵝鑾鼻燈塔草地舉辦。圖／屏東縣政府提供
來恆春擁抱宇宙觀星活動在鵝鑾鼻燈塔草地舉辦。圖／屏東縣政府提供
來恆春擁抱宇宙觀星活動在鵝鑾鼻燈塔草地舉辦。圖／屏東縣政府提供
來恆春擁抱宇宙觀星活動在鵝鑾鼻燈塔草地舉辦。圖／屏東縣政府提供
現場準備望遠鏡供民眾觀賞。圖／屏東縣政府提供
現場準備望遠鏡供民眾觀賞。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 恆春 音樂會

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