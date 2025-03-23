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回響／澎湖南方四島 清垃圾洗汙名

聯合報／ 記者林保光／高雄報導
澎湖南方四島海漂垃圾擾人，志工清運成堆的垃圾，逐見成效。圖／海管處提供
澎湖南方四島海漂垃圾擾人，志工清運成堆的垃圾，逐見成效。圖／海管處提供

澎湖「南方四島」國家海洋公園未落實垃圾不落地政策，有損國家公園美名，經本報披露後，海洋國家公園管理處將攜手望安鄉公所，以行動垃圾車定時收運家庭垃圾；並分段、分期清理海漂垃圾，確保海岸環境清潔，島嶼邁向永續發展。

南方四島因垃圾成包、成堆棄置路旁，引發遊客詬病，其中堆積礁岩間的海漂垃圾，經海浪長期拍打與曝曬，有些破碎不堪，碎裂後形成的塑膠微粒甚至隨風漂流到更高、更遠的地方，影響國家公園景觀，更威脅海洋生態健康，日前經本報披露後獲得正視。

海管處表示，將與望安鄉將推動「行動垃圾車」，由清潔人員定時收運垃圾，落實垃圾不落地。另南方四島沿海的海漂垃圾近年在志工、社區、學校等單位協助下漸減少，仍將採取「定期清」與「通報清」雙軌並行方式，分段、分期清理，確保海岸環境整潔。風災或特殊情況導致的垃圾堆積，則啟動通報清理機制加強應變。

國家公園 垃圾車 塑膠微粒

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