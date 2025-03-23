屏東愛文芒果 產量估僅剩2成

受去年接連颱風及極端氣候影響，台南、屏東愛文芒果今年結果率均偏低，且不少只開花不結果，成為「空包彈」。屏東縣預估產量不到2成，農民欲哭無淚，立委爭取依農業天然災害救助辦法辦理，希望現金補助，減輕損失。

屏東愛文芒果產地集中在枋寮、獅子及恆春半島等地，約4月底上市，產期全台最早，台南是全台最大芒果產區，但去年連續受到多個颱風侵襲，加上幾波寒害，果樹開花率及結果率偏低。

「今年預估只剩1、2成，真的很慘」，屏東枋山鄉長羅金良更說，過年後天氣一陣冷一陣熱，影響芒果生長，有的花開得很漂亮，但都是「空包彈」！只能請農民拍照保全農損情形，屆時作為申請補助依據。

立委徐富癸邀農糧署、農改場、縣府農業處等單位會勘，指極端氣候對農民生計造成重大影響，希望農業部盡快提供現金補助，幫農友度難關。因應極端氣候，也應加強農業災害防範技術，應對自然災害挑戰。

台南市農業局農務科長許文耀說，愛文芒果1期花確實大多「空包彈」，2期花開得還不錯，需2到3周後才能確定有無農損。

立委陳亭妃說，今年初至今，南部一下10度左右寒流，一下又30度以上高溫，造成芒果、荔枝、龍眼等果樹著果率不佳，收成恐大減。她接獲陳情後，已向農業部反映盡速清查，若確實受損便立即進行天然災害救助公告。