高雄二行程機車六都最多 民代促加強汰換

高雄市機車約210萬輛，市府為改善空汙，訂2019年全面汰除二行程機車，但至今仍有近5萬輛使用中，今年度二行程機車換購電動車補助方案出爐，民代指高雄相較於雙北、桃園、台中，補助金額太低，且去年全市僅淘汰5707輛，速度太慢、補助力道不夠。

環保局表示，今年老舊機車汰舊換新暨新購電動二輪車補助方案經費共9千萬元，申請件數不限，補助款用完為止；為鼓勵市民改用電動運具，已規畫增加3種加碼補助專案，青年加碼專案及汰二加碼專案各可補助3千元。月租費補助專案，單顆電池為3600元、雙顆電池7200元，同時符合各項加碼條件的車主最高可獲補助2萬200元，提升汰購意願。

全台二行程機車2005年已停產，不過至今仍有10年以上車齡的二行程機車上路，高市2017年時高達20萬輛，市府當時1年投入2億經費補助汰換，目標2019年全面淘汰，但至今年2月尚有4萬8819輛，數量六都最多。

議員湯詠瑜表示，高雄二行程機車密度最高的地區，1至5名依序是新興、鹽埕、苓雅、旗津、前金區，其中新興區每平方公里達670輛，補助汰換金額較其他五都低，希望能提高補助，加速汰換。

據調查，桃園市在二行程機車汰購上，輕小型電動機車補助1.7萬元、重型2萬元，台中都是1.8萬元，各縣市政府皆有提出加碼專案。高市環保局長張瑞琿曾在議會回應，部分二行程機車車主認為是骨董車，不願報廢或汰換，部分車主則認為平時只騎短程，想保存老機車。市府會持續提供誘因汰舊，補助金額仍有討論空間。