創價美術館「日本浮世繪展」開展倒數 展品抵台開箱

「從江戶到近代—東京富士美術館浮世繪典藏展」即將於3月29日在高雄創價美術館登場，兩天前運抵台灣的東京富士美術館浮世繪精品，今天在創價美術館開箱亮相，精彩的浮世繪版畫原作，再度受邀前來台灣展示，主辦單位表示，這次展出的原版精品件數與內容更為豐富，重點是完全免費參觀，3月29日起歡迎全國民眾前來探索。

台灣創價學會常務副理事長洪玉柱、創價美術館館長呂慧甄，以及協同策展人東京富士美術館學藝員小金丸敏夫一同主持開箱儀式，見證這歷史的一刻，洪玉柱表示高雄創價美術館自2022年成立以來，首次迎接這麼盛大的國際展展品，在全台私人美術館都很少有這麼大的展出規模，籌備過程也要感謝各方的積極協助，接下來經過數日布展，精彩的浮世繪版畫原作，將在高雄創價美術館，與全台觀眾見面。