全台最美魚市場今重新開幕 打卡嘗鮮人潮滿滿
曾被譽為「全台最美魚市場」的高雄鼓山魚市場，經歷2次停業後，由漢來物業接手進駐，今天以「新濱町海洋廚房」重新開幕，內部共15家特色餐飲櫃位，營運首日人潮滿滿，整天都有不少民眾前來吃美食打卡嘗鮮，大批遊客一度造成內部水洩不通，有民眾抱怨周邊停車指示不足，光是找車位就要近半小時。
有百年歷史的鼓山魚市場過去歷經數任經營團隊，此次由國揚集團旗下漢來國際物業公司承接，委託佑神公司主導商場規劃、招商及營運，在數月的規劃改裝後今日開幕。包括高雄市長陳其邁和國揚集團營運長侯嘉騏、佑神公司總經理人南野雄介、漢來美食董事長林淑婷等人一同以敲鑼儀式為「新濱町海洋廚房」揭開序幕。開幕首日，場內近400個座位區幾乎坐滿，改造後多了許多特色美食，「幾乎是煥然一新」，但也有民眾表示，人潮太多、排隊太久，尤其周邊停車位不好找。
高市海洋局表示，新濱町海洋廚房周邊共設有670格停車位，民眾也能搭乘高雄捷運橘線哈瑪星站步行6分鐘可抵達，佑神公司表示，即日起至4月13日單筆消費滿100元即可獲得抽獎券，有機會獲得精美家電、高雄全家海神限定周邊商品。
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