快訊

獨／根本沒派員！假記者持電視台麥牌堵訪被抓包 士院判決出爐

行程急轉彎？馬斯克遭爆將聽取「對陸戰爭計畫」 美官員曝會議過程

北市林森北路外牆石塊掉落砸破車窗 建管處重罰30萬

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄二行程機車近5萬輛六都第一 民代指汰換補助金額少

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
二行程機車常造成空氣汙染，根據空氣汙染防制法，出廠滿5年以上機車，無論使用與否，只要車籍狀態正常，每年應於行車執照原發照月份前後1個月內完成排氣檢驗。圖／高雄市監理所提供
二行程機車常造成空氣汙染，根據空氣汙染防制法，出廠滿5年以上機車，無論使用與否，只要車籍狀態正常，每年應於行車執照原發照月份前後1個月內完成排氣檢驗。圖／高雄市監理所提供

高雄市機車數量約為210萬輛，高市府過去曾宣示為改善空汙，2019年全面汰除二行程機車，但目前全市老舊二行程機車仍有近5萬輛，今年度二行程機車汰購電動車補助方案出爐，民代指相較雙北、桃園、台中，高市補助金額太低，且去年全市僅淘汰5千輛二行程機車，目前現有數量為六都第一，淘汰速度太慢、補助力道不夠。

高雄市二行程機車截至今年2月，數量達48819輛輛，去年整年度淘汰二行程機車數量達5707輛，全市電動機車設籍數為104048輛 ；市議員湯詠瑜表示，二行程淘汰速度應再加快，二行程機車密度最高的地區集中在市區，第一名新興區每平方公里達670輛，2至5名依序為鹽埕、苓雅、旗津、前金區。

高市環保局日前公布今年老舊機車汰購電動二輪車補助方案，針對一般戶，純淘汰二行程機車可補助1千元，汰購輕小型電動機車補助5千元、重型電動機車7千元；北市二行程機車汰購輕小型電動機車為補助1.3萬元、重型2.2萬元，新北市則是2003年前出廠機車（1至3期燃油機車）換購輕小型電動機車為補助6千元、重型電動機車1萬元。 

此外，桃園市二行程機車汰購輕小型電動機車補助1.7萬元、重型2萬元，台中皆為1.8萬元，各縣市政府皆有提出加碼專案。全台二行程機車雖在2005年已停止生產，但全台仍有許多車齡超過10多年以上的二行程機車在路上行駛，高市2017年時仍有高達20萬輛二行程機車，市府當年一年投入2億經費，目標在2019年全面淘汰二行程機車，數量雖持續下降，但仍為六都第一多。

湯詠瑜指出，相較六都其他縣市，高雄補助金額明顯偏低，希望市府提高補助金額，加速汰換速度。高市環保局長張瑞琿曾在議會回應，部分二行程機車主認為是骨董車，不願報廢或汰換，部分車主則認為平時只騎短程，想保存老機車，市府會持續提供誘因，汰舊補助金額仍有討論空間。

高市環保局表示，今年度「老舊機車汰舊換新暨新購電動二輪車補助方案」經費共9000萬元，較去年增加1000萬元，今年不設限申請件數，改以補助金額用完為止；為進一步鼓勵市民改用電動運具，市府已規劃增加3種加碼補助專案，包括青年加碼專案3千元、汰二加碼專案3千元和月租費補助專案（單顆電池3600元、雙顆電池7200元），若同時符合各項加碼條件者，最高補助20200元，藉此提昇市民汰購意願。

二行程機車常造成空氣汙染，根據空氣汙染防制法，出廠滿5年以上機車，無論使用與否，只要車籍狀態正常，每年應於行車執照原發照月份前後1個月內完成排氣檢驗。圖／高雄市監理所提供
二行程機車常造成空氣汙染，根據空氣汙染防制法，出廠滿5年以上機車，無論使用與否，只要車籍狀態正常，每年應於行車執照原發照月份前後1個月內完成排氣檢驗。圖／高雄市監理所提供

環保局長 行程 電動機車

延伸閱讀

金秀賢被指性變態！30日飛高雄櫻花季 班機行程曝光了

高雄南區垃圾焚化廠還未修復 仁武焚化廠又冒火光

高雄壽山動物園兒童節連假 12歲以下免費入園

高雄高中生呈大字躺公車停等區非嬉鬧 真相曝光

相關新聞

高雄二行程機車近5萬輛六都第一 民代指汰換補助金額少

高雄市機車數量約為210萬輛，高市府過去曾宣示為改善空汙，2019年全面汰除二行程機車，但目前全市老舊二行程機車仍有近5...

金門幼教博覽會熱鬧登場 「扎根零歲」政策成會場焦點

金門縣第二屆幼教博覽會今天在金城體育館盛大舉行，一整天吸引超過3千多人參與，今年博覽會以「點亮扎根零歲，幼兒教育起飛」為...

澎湖重造螺濕生態園區 串連綠網成遊憩新景點

澎湖縣湖西鄉「螺濕生態園區」遭銀合歡入侵，令遊客難以親近，澎湖縣政府與農業部今天舉行植樹活動，要重新串連「綠網」生態，提...

鼓山魚市場開幕成「新濱町海洋廚房」 學者看好吸客力

曾被譽為「全台最美魚市場」的高雄鼓山魚市場，經歷2次停業後，由漢來物業進駐，名為新濱町海洋廚房，今日重新開幕。

澎湖冰花產能增5倍 陳光復盼打開市場收益

澎湖縣推廣冰花種植，產量比9年前增長近5倍。澎湖縣長陳光復認為，冰花已成為澎湖有名的冬季作物，未來將持續與廠商開發加工產...

青天白日國徽褪色 海上圖書館「望僕號」澎湖馬公港懸旗遭議

海上圖書館「望僕號」在澎湖馬公港碼頭開放參觀，傳出船上懸掛的中華民國國旗，因國徽的白日及12道光芒顏色褪去，「犯了國際禮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。