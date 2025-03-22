高雄二行程機車近5萬輛六都第一 民代指汰換補助金額少
高雄市機車數量約為210萬輛，高市府過去曾宣示為改善空汙，2019年全面汰除二行程機車，但目前全市老舊二行程機車仍有近5萬輛，今年度二行程機車汰購電動車補助方案出爐，民代指相較雙北、桃園、台中，高市補助金額太低，且去年全市僅淘汰5千輛二行程機車，目前現有數量為六都第一，淘汰速度太慢、補助力道不夠。
高雄市二行程機車截至今年2月，數量達48819輛輛，去年整年度淘汰二行程機車數量達5707輛，全市電動機車設籍數為104048輛 ；市議員湯詠瑜表示，二行程淘汰速度應再加快，二行程機車密度最高的地區集中在市區，第一名新興區每平方公里達670輛，2至5名依序為鹽埕、苓雅、旗津、前金區。
高市環保局日前公布今年老舊機車汰購電動二輪車補助方案，針對一般戶，純淘汰二行程機車可補助1千元，汰購輕小型電動機車補助5千元、重型電動機車7千元；北市二行程機車汰購輕小型電動機車為補助1.3萬元、重型2.2萬元，新北市則是2003年前出廠機車（1至3期燃油機車）換購輕小型電動機車為補助6千元、重型電動機車1萬元。
此外，桃園市二行程機車汰購輕小型電動機車補助1.7萬元、重型2萬元，台中皆為1.8萬元，各縣市政府皆有提出加碼專案。全台二行程機車雖在2005年已停止生產，但全台仍有許多車齡超過10多年以上的二行程機車在路上行駛，高市2017年時仍有高達20萬輛二行程機車，市府當年一年投入2億經費，目標在2019年全面淘汰二行程機車，數量雖持續下降，但仍為六都第一多。
湯詠瑜指出，相較六都其他縣市，高雄補助金額明顯偏低，希望市府提高補助金額，加速汰換速度。高市環保局長張瑞琿曾在議會回應，部分二行程機車主認為是骨董車，不願報廢或汰換，部分車主則認為平時只騎短程，想保存老機車，市府會持續提供誘因，汰舊補助金額仍有討論空間。
高市環保局表示，今年度「老舊機車汰舊換新暨新購電動二輪車補助方案」經費共9000萬元，較去年增加1000萬元，今年不設限申請件數，改以補助金額用完為止；為進一步鼓勵市民改用電動運具，市府已規劃增加3種加碼補助專案，包括青年加碼專案3千元、汰二加碼專案3千元和月租費補助專案（單顆電池3600元、雙顆電池7200元），若同時符合各項加碼條件者，最高補助20200元，藉此提昇市民汰購意願。
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