澎湖區漁會改選 51席會員代表順利選出

澎湖最大的人民團體區漁會，今天進行第18屆改選，68個小組中，只有白沙通梁與後寮聯合小組有2名會員角逐外，其餘全是同額競選，已順利選出51席會員代表。

澎湖縣政府農漁局長陳高樑、漁輔科長莊坤霖在區漁會總幹事蔡月嬌陪同下，分赴各投開票所巡視投票情形，投票秩序良好，並慰勉選務工作人員辛勞。

澎湖區漁會表示，漁會會員代表與漁事小組長選舉，今天在全縣60個投開票所舉行，會員選舉人數有2萬589人，此次選情單純，投票率僅8.5%，選舉平和順利。

澎湖區漁會表示，漁會屆次改選，今天順利選出會員代表蘇淑媛等51人，其中唯一有競選的白沙通梁與後寮聯合小組由林宗順勝出；至於68個漁事小組，應選出68位漁事小組長，可惜只有54個小組有人參選，其餘14個小組長從缺。

澎湖區漁會今天完成第一階段的漁民小組長與會員代表選舉，4月2日將召開第一次會員代表大會，並進行理、監事及出席上級漁會會員代表選舉。