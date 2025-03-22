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金門幼教博覽會熱鬧登場 「扎根零歲」政策成會場焦點

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門副縣長李文良在致詞時表示，本次幼教博覽會結合「扎根零歲政策白皮書」的露出，就是希望政策能夠被大眾了解與支持。記者蔡家蓁／攝影
金門副縣長李文良在致詞時表示，本次幼教博覽會結合「扎根零歲政策白皮書」的露出，就是希望政策能夠被大眾了解與支持。記者蔡家蓁／攝影

金門縣第二屆幼教博覽會今天在金城體育館盛大舉行，一整天吸引超過3千多人參與，今年博覽會以「點亮扎根零歲，幼兒教育起飛」為主題，展示金門縣對幼兒教育的投入，並推動「扎根零歲」政策，為幼兒提供更完善的學習與成長環境。

包括副縣長李文良、立委陳玉珍、金馬聯合服務中心執行長吳增允、縣議員吳佩雯、教育處長孫麗琪、文化局副局長何桂泉、教育處副處長董雲馨與各國小、幼兒園園長都到場參與。

李文良在致詞時表示，孩子的未來就是我們的希望，提供優質幼兒教育教養環境是大家共同努力的目標，本次第二屆幼教博覽會結合「扎根零歲政策白皮書」的露出，就是希望政策能夠被大眾了解與支持，感謝各幼兒園及各局處單位參與博覽會設攤，展現金門優質幼兒教育及扎根零歲的政策成果，培育優質的下一代。

立委陳玉珍則對小朋友開場的表演相當讚賞，她認為這也具體體現我們這一代的努力，將為優質下一代創造最堅實的基礎，同時指出「良好品德」及「具備開闊視野」至關重要，相信在大家共同努力下，下一代一定越來越好。

金馬聯合服務中心執行長吳增允指出，因應少子女化，政府推動「0-6歲國家養2.0」政策，投入近1千億經費支持幼兒教育，他認為，這次博覽會不僅是親子交流的平台，更促進各校之間的教學經驗分享。

議員吳佩雯指出，幼兒從0至6歲每個學習階段都需要更多資源的投入，藉由這個活動可以讓大眾更加了解幼兒教育，她也承諾，未來在議會一定全力支持幼兒教育資源投入，希望提供金門學子從幼兒階段到大學都有完善的教育。

本屆博覽會的亮點之一，是「扎根零歲政策白皮書」的發表，由李文良及相關單位代表共同啟動，象徵政策的推動與落實。此外，現場設有金門縣19所公立幼兒園的特色展示攤位，以及文化局、衛生局、社會處、教育處、家庭教育中心等單位的政策資源攤位，讓家長與民眾能深入了解幼兒教育政策內容。

活動現場特別規劃六大領域的幼兒闖關遊戲，包括身體動作與健康、認知、語文、社會、情緒及美感等，讓家長與孩子透過互動遊戲加深對幼兒教育的認識，並能累積印章兌換小禮物，增添親子互動樂趣。

教育處長孫麗琪表示，這次博覽會展現金門縣對幼兒教育的重視，並宣示「扎根零歲」政策的推動決心，她期待透過這樣的活動，讓幼兒教育觀念更加普及，確保每位孩子都能在完善的教養與教育環境中健康成長。

金門縣第二屆幼教博覽會今天熱鬧登場，副縣長李文良與縣議員吳佩雯還跟著小朋友表演舞獅，相當有趣。記者蔡家蓁／攝影
金門縣第二屆幼教博覽會今天熱鬧登場，副縣長李文良與縣議員吳佩雯還跟著小朋友表演舞獅，相當有趣。記者蔡家蓁／攝影
金門縣第二屆幼教博覽會今天熱鬧登場，副縣長李文良與立委陳玉珍兩人與到場貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣第二屆幼教博覽會今天熱鬧登場，副縣長李文良與立委陳玉珍兩人與到場貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
幼教博覽會開場，由一顆糖舞蹈工作室所帶來的學生精彩演出，博得滿堂彩。記者蔡家蓁／攝影
幼教博覽會開場，由一顆糖舞蹈工作室所帶來的學生精彩演出，博得滿堂彩。記者蔡家蓁／攝影
金門縣第二屆幼教博覽會今天熱鬧登場，副縣長李文良（左二）、縣議員吳佩雯（左三）與教育處長孫麗琪（左一）視察各校特色攤位，並下場體驗。記者蔡家蓁／攝影
金門縣第二屆幼教博覽會今天熱鬧登場，副縣長李文良（左二）、縣議員吳佩雯（左三）與教育處長孫麗琪（左一）視察各校特色攤位，並下場體驗。記者蔡家蓁／攝影
金門縣第二屆幼教博覽會今天熱鬧登場，副縣長李文良（右）與立委陳玉珍（左）兩人被拱握手，但兩人都低調閃躲。記者蔡家蓁／攝影
金門縣第二屆幼教博覽會今天熱鬧登場，副縣長李文良（右）與立委陳玉珍（左）兩人被拱握手，但兩人都低調閃躲。記者蔡家蓁／攝影
金門縣第二屆幼教博覽會今天熱鬧登場，副縣長李文良、縣議員吳佩雯與教育處長孫麗琪（由右至左）視察各校特色攤位。記者蔡家蓁／攝影
金門縣第二屆幼教博覽會今天熱鬧登場，副縣長李文良、縣議員吳佩雯與教育處長孫麗琪（由右至左）視察各校特色攤位。記者蔡家蓁／攝影

幼兒園 李文 金門

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